Grammy: Os recordes de Beyoncé, os artistas mais premiados, o look de JLo e outras curiosidades

O Grammy 2023, o mais importante prêmio da música, revela seus vencedores no domingo, 5, em uma cerimônia em Los Angeles que será transmitida pela TNT e pelo HBO Max (veja aqui como assistir e a lista de indicados). Anitta concorre na categoria artista revelação. Harry Styles e Lizzo estão entre os que vão se apresentar na festa.

Criado em 1957, e com a primeira cerimônia sendo realizada em 1959, o Grammy já consagrou e apresentou inúmeros artistas, que protagonizaram momentos marcantes na história na música.

Leia também Grammy 2023: veja onde assistir, a lista de concorrentes e quem irá se apresentar na premiação

Veja a seguir curiosidades e números sobre o Grammy Award.

Beyoncé é a mulher mais indicada e premiada

Em 2022, Beyoncé fez história ao se tornar, em 2022, a artista mulher com mais vitórias no Grammy - foram 28. Com as indicações que recebeu para o 65º Grammy, o deste ano, ela se tornou, também, a mulher com mais indicações ao prêmio ao longo da história. Foram 88 no total - exatamente o número de Jay-Z, seu marido. O casal está no topo das indicações.

Beyoncé conquistou a fama como cantora principal do grupo de R&B Destiny's Child e hoje é um dos maiores nomes da música internacional Foto: Mike Blake/Reuters

E ela pode bater um novo recorde

Se Beyoncé ganhar novos troféus este ano, ela pode se igualar ou superar o recordista: o maestro Georg Solti, dono de 31 estatuetas. No momento, ela está empatada com Quincy Jones no segundo lugar.

Maiores indicações

Então Beyoncé divide com Jay-Z o posto de artistas com mais indicações - as 88. Eles são seguidos pelo ex-Beatle Paul McCartney, com 81, Quincy Jones, com 80, e Kanye West, com 75.

Indicados e nunca premiados

O maestro indiano Zubin Mehta já foi indicado 18 vezes, mas não ganhou nenhuma. Ele ocupa a primeira posição dos que foram muito indicados e nunca chegaram lá. Depois vêm Snoop Dogg, com 17, e Chris Gehringer, Brian McKnight, Dave Kutch e Björk, com 16.

A Rainha do Soul

A cantora Aretha Franklin fez história no Grammy Foto: Jose Luis Magana/ Reuters

Continua após a publicidade

De 1968 a 1975, Aretha Franklin (1942-2018) ganhou todos os Grammys de Melhor Artista Mulher. No ranking geral, tantos anos depois, ela ainda ocupa um posição de destaque: é a terceira mulher com mais prêmios -18. Ela fica atrás apenas de Alison Krauss (27) e, claro, de Beyoncé (28). Veja o vídeo de sua premiação em 1972.

De George Solti a Kanye West

Considerado um dos maiores maestros do século 20, Georg Solti (1912-2017) é, até o momento, o artista homem mais premiado pelo Grammy, com 31 estatuetas. Quincy Jones (1933) é o segundo, com 28, e Chick Corea (1941-2021) é o terceiro, com 27. A lista segue com Pierre Boulez, com 26, e Vladimir Horowitz, Steve Wonder e John Williams empatados com 25 cada um. Jay-Z, que pode somar alguns troféus em sua conta este ano, e Kanye West, que caiu em desgraça recentemente por seu posicionamento político, comentários antissemitas, banimento das redes sociais e cancelamento de patrocínios, aparecem logo depois, com 24 prêmios cada um.

Recordes em uma única noite

Capa de 'Thriller', álbum de Michael Jackson premiado no 26º Grammy, em 1984 Foto: Sony Legacy/Via Washington Post

O número recorde de Grammys concedidos em uma única noite foi de 8. Michael Jackson atingiu essa marca em 1984. Santana se igualou ao rei do pop em 2000. Paul Simon ganhou 7 numa noite, em 1971. Beyoncé, em 2010, e Adele, em 2012, ganharam 6.

U2, o maior

Continua após a publicidade

O U2 é a banda que reúne o maior número de Grammys: 22 no total. O grupo liderado por Bono é seguido pelo Foo Fighters, com 15 estatuetas, e Union Station, com 14.

Os discos mais premiados

Supernatural, de Santana, e How to Dismantle an Atomic Bomb, do U2, dividem o topo do ranking dos álbuns mais premiados, com 9 troféus. Na sequência, com 8 estatuetas, aparecem Thriller, de Michael Jackson, e Genius Loves Company, de Ray Charles.

Prodígios da música

Em 2002, Leah Peasall se tornou a artista mais jovem a ganhar o Grammy. Ela tinha 8 anos e formava com as irmãs Hanne, de 11, e Sarah, de 14, o grupo The Peasall Sisters. Todas entraram nos recordes do Grammy naquele ano.

Continua após a publicidade

Em outra categoria, a de artista mais jovem a ganhar o prêmio de álbum do ano, quem brilhou foi Billie Eilish. Em 2020, quando ela tinha 18 anos, ela se consagrou com o disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? in 2020. O ranking segue com Taylor Swift (20 anos em 2010), Alanis Morissette (21 anos em 1996), Barbra Streisand (22 anos em 1964), Lauryn Hill (23 anos em 1999), Adele (23 anos em 2012), Steve Wonder (23 anos em 1974) e Norah Jones (23 anos em 2003).

O artista mais velho

Pinetop Perkins plays, em 2001 Foto: Jeff Mitchell/Reuters

Pinetop Perkins (1913-2011) é o artista com mais idade entre os premiados do Grammy. Ele tinha 97 anos quando ganhou na categoria melhor álbum de blues tradicional, com Joined at the Hip. Naquele ano, a cerimônia foi no dia 13 de fevereiro e Perkins morreu pouco mais de um mês depois, no dia 21 de março.

Os looks do Grammy

As buscas pelo vestido usado no Grammy por Jennifer Lopez levou o Google a criar o Google Images Foto: Mike Blake/Reuters

Continua após a publicidade

Jennifer Lopez poderia ter usado um vestido branco na cerimônia do Grammy de 2000. Ou um vestido verde, mais decotado, da Versace. Em meio às filmagens de O Casamento dos Meus Sonhos, ela não tinha espaço para pensar muito nisso. Seu empresário sugeriu o segundo, e foi um estouro. Naquela noite, internautas de todo o mundo pesquisaram o vestido de Jlo no Grammy no Google, mas o que o buscador entregava eram apenas links. Em 2015, um executivo do Google confirmou o que todos diziam: O Google Images, lançado meses depois, foi criado a partir desde episódio.

Se você disser que eu desafino…

A cantora pediu desculpas e recomeçou sua apresentação em homenagem a George Michael Foto: Lucy Nicholson/Reuters

Em 2017, Adele foi convidada a cantar uma música de George Michael, Fast Love, em homenagem ao cantor morto no ano anterior. Quando percebeu que tinha errado o tom, ela pediu para recomeçar e disse que não poderia estragar a homenagem.

Playlist para se preparar para o Grammy 2023

O Grammy faz, em parceria com a Amazon Music, uma playlist com as músicas indicadas. Aqui, você pode conferir 115 músicas do Grammy 2023, do pop ao rap, passando por todos os outros estilos musicais e incluindo bandas e artistas como BTS, Harry Styles, Kendrick Lamar, Lizzo e muitos outros.