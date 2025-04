Green Day muda letra de música em protesto pró-Palestina no Coachella

Palco do Green Day no Coachella 2025. Banda é headliner do festival, que acontece na Califónia. Foto: Reprodução/Coachella via YouTube

Durante show como headliner do Coachella, no sábado, 12, o Green Day apresentou a música Jesus of Suburbia com letra alterada, em um protesto pró-Palestina. O trecho destacou o sofrimento das crianças palestinas em meio ao conflito entre Israel e o Hamas.

Runnin’ away from pain, like the kids from Palestine / Tales from another broken home (”Fugindo da dor, como as crianças da Palestina / Contos de outro lar desfeito”, em português), cantou o vocalista Billie Joe Armstrong. A letra original de 2004 diz: Runnin’ away from pain when you’ve been victimized (”fugindo da dor quando você é uma vítima”).

PUBLICIDADE Esse tipo de manifestação é um costume da banda, conhecida por ter músicas políticas e por se posicionar publicamente. Em uma apresentação no mês passado, outro verso da mesma canção foi modificado para alfinetar J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos. Em vez de cantar Am I retarded or am I just overjoyed? (”eu sou retardado ou apenas muito alegre?”), Armstrong trocou para Am I retarded, or am I just J.D. Vance?.

O Green Day também já criticou o presidente americano Donald Trump, no ano passado, ao performar a canção American Idiot (idiota americano).

I’m not a part of the MAGA agenda, cantou o vocalista, dizendo não fazer parte da agenda Maga (Make America Great Again, ou Torne a América Grande Novamente, slogan de Trump e seus apoiadores). Faixa-título do álbum de 2004, American Idiot foi composta originalmente como uma crítica à mídia e ao governo de George W. Bush, expressando a desilusão da geração que cresceu durante o período da Guerra do Iraque.

A edição de 2025 do Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo, acontece na Califórnia, nos Estados Unidos, neste fim de semana e no próximo, 18, 19 e 20 de abril. Além do Green Day, Lady Gaga e Post Malone também são headliners do evento, em que os mesmos artistas se apresentam nos dois finais de semana.

O festival está sendo transmitido ao vivo no canal oficial do YouTube, com reprises após a última apresentação da noite em cada dia. Vale lembrar que a Califórnia está em um fuso horário diferente, 4 horas atrás em relação ao Horário de Brasília.

O Green Day faz show no Brasil no dia 7 de setembro, o Dia do Rock no The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.