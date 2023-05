Haim: banda canta ‘Ilariê’, de Xuxa, durante o Mita Festival

Uma inusitada menção à apresentadora Xuxa e seu hit Ilariê marcou a apresentação da banda Haim, formada pelas irmãs Este, Danielle e Alana Haim, no Mita Festival, que acontece na noite deste domingo, 28, no Rio de Janeiro.

Em determinado momento, Este foi ao microfone e disse ao público: “Uma das minhas heroínas quando eu era mais nova era uma mulher chamada Xuxa”.

Diante da reação calorosa da plateia, que ecoou gritos de “Xuxa! Xuxa!”, a jovem continuou: “Me desculpe, se a Xuxa está assistindo isso... Minha rainha, eu vou te mandar uma mensagem no Instagram”.

“Meu sonho para esta noite seria: se eu cantasse uma música da Xuxa, vocês cantariam comigo”, afirmou, antes de cantar os clássicos versos do refrão de Ilariê, no que foi acompanhado com força pela plateia.

Durante a semana as integrantes da Haim já haviam publicado um vídeo no TikTok dançando a música ao lado da legenda “Brasil, estamos preparadas para você!”.

Continua após a publicidade