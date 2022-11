Hall da Fama do Rock destaca Eminem, Dolly Parton e shows em dupla

Publicidade

O Hall da Fama (ou Calçada da Fama) do Rock de Los Angeles, ganhou os nomes de Eminem, Dolly Parton, Eurythmics, Lionel Ritchie, Duran Duran, Carly Simon, Pat Benatar e Neil Giraldo na noite de sábado, 5, em cerimônia realizada em Los Angeles.

Eminem na cerimônia do Hall da Fama do Rock em 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Houve ainda diversas apresentações musicais, incluindo duplas formadas por Eminem e Steven Tyler (Aerosmith), Lionel Ritchie e Dave Grohl (Foo Fighters/Nirvana) e Pink e Brandi Carlile cantando juntos.

A apresentação de Eminem foi o destaque da noite, sendo recebido por seu mentor Dr. Dre, e em seguida emplacando novos e velhos sucessos, como My Name Is, Sing For The Moment e Stan (nesta, Ed Sheeran ficou a cargo de fazer os samples de Thank You, da cantora Dido, ao vivo).

Pink e Brandi na cerimônia do Hall da Fama do Rock. (AP Photo/Chris Pizzello)

De óculos, o rapper de 50 anos leu seu discurso de agradecimento e destacou as dificuldades de sua vida, como a infância sofrida e sua luta contra as drogas, além de agradecer a dezenas de colegas do rap.

“Dizem que é necessário um povo para criar uma criança. Bom, foi necessário todo um gênero e uma cultura para me criar. Sou um desertor da escola secundária, com uma educação no hip hop, e esses foram os meus professores”, destacou, ao citá-los.

O Duran Duran cantou músicas como Girls On Film e Hungry Like The Wolf, e seu líder, Simon Le Bon, leu uma carta do ex-guitarrista da banda, Andy Taylor, em que falava sobre os anos que tem lutado contra um câncer de próstata, mas que estava “muito feliz de estar aqui para ver o dia” em que chegaram ao Hall da Fama do Rock.

Lenny Kravitz e Lionel Ritchie na cerimônia do Hall da Fama do Rock em 2022. REUTERS/Mario Anzuoni (AP Photo/Chris Pizzello)

Dolly Parton, aos 76 anos, do mundo country, cogitou recusar sua indicação porque não se sentia rockeira o suficiente, mas ao subir ao palco, gritou: “Agora sou uma estrela do rock!”.

Houve ainda apresentação de nomes mais recentes, como Olivia Rodrigo, que cantou a música You’re So Vain, lançada por Carly Simon na década de 1970.

* Com informações da agência AFP.