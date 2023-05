Halsey e Machine Gun Kelly vêm ao Brasil para o GPWeek; saiba como comprar

O line-up do GPWeek foi anunciado nesta segunda-feira, 8, com a presença de Halsey, Machine Gun Kelly, Swedish House Mafia e JXDN.

O festival será no sábado, 4 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, e antecede o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que ocorre no domingo, dia 5, no Autódromo de Interlagos.

Os ingressos começam a ser vendidos já nesta terça-feira, 9 de maio, a partir das 10h no site da Eventim, e às 12h na bilheteria oficial, que fica no portão B do Allianz Parque.

Os valores variam entre R$ 195 (cadeira superior meia-entrada) e R$ 1.990 (paddock inteira). Também estarão disponíveis entradas nas modalidades pista VIP BOX, pista e cadeira inferior.

A primeira edição do GP Week ocorreu em 2022 e teve The Killers, Twenty One Pilots, Hot Chip, The Band Camino e Fresno como atrações. Segundo a organização, mais de 50 mil pessoas compareceram ao evento.





Continua após a publicidade

Serviço - GPWeek em Sâo Paulo

Data: 4 de novembro

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP, 05001-200

Valores:

Paddock: R$ 995 (meia-entrada legal) | R$ 1.990 (inteira)

Pista VIP BOX: R$ 495 (meia-entrada legal) | R$ 990 (inteira)

Continua após a publicidade

Pista: R$ 275 (meia-entrada legal) | R$ 550 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 280 (meia-entrada legal) | R$ 560 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 195 (meia-entrada legal) | R$ 390 (inteira)





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais