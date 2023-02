Harry Styles vence em quatro categorias do Brit Awards 2023, que também premia Beyoncé; veja lista

AP - Era a noite de Harry Styles no Brit Awards.

O cantor ganhou quatro prêmios, incluindo o de álbum do ano, no principal prêmio de música do Reino Unido no sábado,11, enquanto a banda de indie rock liderada por mulheres, Wet Leg, levou os troféus de grupo do ano e melhor artista revelação.

Harry Styles apresenta show durante a premiação do Brit Awards 2023, em Londres Foto: Neil Hall / EFE

Beyoncé adicionou dois troféus britânicos à sua estante lotada de prêmios - artista internacional do ano e música internacional do ano, por Break My Soul.

Styles levou o troféu de álbum do ano por Harry’s House, menos de uma semana depois de vencer a mesma categoria no Grammy Awards . Ele também ganhou na categoria pop/R&B, música do ano, por As It Was e artista do ano.

Beyonce agradece por vídeo o prêmio de Melhor Artista Internacional, no Brit Awards 2023 Foto: Neil Hall/EFE

Ao receber o troféu de melhor artista, o galã do pop global agradeceu “minha mãe por me inscrever no X Factor”, o show de talentos que o levou à fama com a boyband One Direction.

“Estou muito ciente do meu privilégio aqui esta noite”, disse Styles, que atraiu críticas por dizer no Grammy que “isso não acontece com pessoas como eu com muita frequência”. Alguns viram o comentário como descaso às lutas enfrentadas por artistas de diversas origens.

O cantor também beijou o cantor escocês Lewis Capaldi, mais conhecido pela música Someone You Loved.

Styles elogiou Charli XCX, Rina Sawayama, Mabel, Florence + The Machine e Becky Hill - performers que não conseguiram entrar na lista de artistas masculinos do ano dos britânicos.

Dois anos atrás, os britânicos substituíram categorias separadas de artistas masculinos e femininos por prêmios neutros em termos de gênero, em uma tentativa de se tornarem mais inclusivos. Mas a mudança atraiu algumas críticas este ano, quando os britânicos anunciaram uma lista de melhores artistas sem artistas femininos.

A mudança para prêmios neutros em termos de gênero foi uma das feitas em resposta às críticas de longa data de que os britânicos falharam em refletir a diversidade da música britânica. Em 2017, a academia de mais de 1 mil profissionais da indústria da música que escolhe os vencedores do Brits foi ampliada na tentativa de torná-la mais diversificada e equilibrada em termos de gênero.

Alguns músicos disseram que mais precisa ser feito. “Há muita diversidade de artistas, mas não diversidade suficiente nas gravadoras”, disse Sawayama, indicado ao prêmio de revelação do ano.

Fundado em 1977, o prêmio britânico evoluiu de um evento da indústria para uma vitrine elegante para o talento do Reino Unido que impulsionou as carreiras de futuras megaestrelas, incluindo Adele.

As atrações deste ano incluíram Wet Leg, a banda punk formada por Rhian Teasdale e Hester Chambers na zona rural da Ilha de Wight, na Inglaterra.

Grupo britânico recebe prêmio no Brit Awards 2023, em Londres Foto: Neil Hall / EFE

“Isso é tão assustador porque estar na televisão pode parecer um verdadeiro clube de meninos”, disse Teasdale, antes de agradecer a todas as mulheres envolvidas na produção do álbum de estreia autointitulado da banda.

Os britânicos incluíram quatro prêmios para diferentes gêneros que são escolhidos por votação do público. Além do troféu Styles pop/R’n’B, o prêmio de rock alternativo foi para 1975, o rapper de Manchester Aitch venceu a categoria grime/hip hop e Becky Hill foi eleita a melhor artista de dança pelo segundo ano consecutivo.

O Fontaines DC da Irlanda foi eleito o grupo internacional do ano e David Guetta foi declarado o produtor do ano.

Styles abriu o show na O2 Arena de Londres apresentando As It Was, enquanto Wet Leg cantou o hit Chaise Longue em um cenário silvestre acompanhado por dançarinos folclóricos. Outros artistas incluíram Lewis Capaldi, Lizzo, Stormzy, Cat Burns e Sam Smith.

Cantora americana se apresenta no Brit Awards 2023, em Londres Foto: Ben Stansall / AFP

Veja a lista dos premiados

Música do Ano - As It Was, Harry Styles

Música internacional do ano - Break My Soul, Beyoncé

Artista Pop/R&B - Harry Styles

Artista de Alternativo/Rock - The 1975

Artista Dance - Becky Hill

Grupo do ano - Wet Leg

Artista internacional - Beyoncé

Artista Revelação - Wet Leg

Artista de Hip Hop/Grime/Rap - Aitch

Grupo internacional - Fontaines DC

Artista do Ano - Harry Styles

Artista em ascensão - Flo

Compositor do Ano - Kid Harpoon

Produtor do ano: David Guetta

Álbum do ano: - Harry’s House, Harry Styles