‘Hebe’, ‘Domingão’ e Festa do Peão de Barretos: Relembre as passagens de Mariah Carey pelo Brasil

A apresentação no Rock In Rio será, portanto, sua primeira grande performance para uma grande plateia no Brasil - são esperadas cerca de 100 mil pessoas por dia no festival. Depois de uma história agitada com o país e promessas não cumpridas, Mariah poderá finalmente fazer as pazes com os fãs.

O anúncio dos novos confirmados do line-up foi feito na noite desta segunda-feira, 18. Além dela, Cyndi Lauper também se apresenta no Rock in Rio, no chamado Dia Delas, em 20 de setembro, data reservada apenas para artistas mulheres.

