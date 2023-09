H.E.R. faz versão de Claudinho e Buchecha em dueto com brasileiro Felipe Bide no The Town

Durante apresentação no palco Skyline neste domingo, 10, no The Town, a americana H.E.R. surpreendeu a todos com seu convidado especial. Ao cantar Best Part, uma de suas faixas mais conhecidas, ela anunciou que chamaria um brasileiro para o palco – alguém que, segundo ela, postou um cover da música que chamou sua atenção.

O brasileiro em questão era Felipe Bide, cantor que faz algumas versões de sucessos em suas redes sociais. H.E.R gostou tanto que o trouxe para se juntar a ela no palco principal. No embalo, eles emendaram um trecho de Quero Te Encontrar, do Claudinho & Buchecha.

Veja a versão de Bide que chamou a atenção de H.E.R nas redes sociais: