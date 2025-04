Ivete Sangalo e Iza cantam música de Preta Gil em show; veja vídeo

Ivete Sangalo e Iza cantaram juntas no TIM Music Festival no domingo, 13. Foto: @timbrasil via Instagram

Ivete Sangalo e Iza subiram juntas ao palco do Tim Music Festival no domingo, 13, no Parque Ibirapuera em São Paulo. Durante o show, a dupla homenageou Preta Gil cantando um dos maiores sucessos da artista, Sinais de Fogo, parceria com Ana Carolina.

PUBLICIDADE Ivete também falou sobre o estado de saúde de Preta, amiga de longa data, que está internada em tratamento contra o câncer. “Ela é uma das pessoas mais potentes que eu conheço. E a nossa potência a gente mostra no momento mais delicado das nossas vidas. Mas sabe o que é melhor? Ela está vencendo. Cada dia que passa ela vence mais”, disse Ivete. A cantora baiana continuou: “Ela está ótima! Está no hospital finalizando um negócio dos antibióticos, que tem ficar no hospital. Mas ela está insana. Ela está a ponto de enlouquecer os médicos. E eu gosto assim, contrariando a tudo e a todos. Preta Gil, a gente te ama meu amor. Ela confia e para quem confia o resultado é sempre o sucesso, graças a Deus”.

Em tratamento contra o câncer colorretal, Preta Gil está internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 6, quando foi transferida do Rio de Janeiro em uma UTI área. Ela havia sido internada em 1º de abril para realizar alguns exames e preferiu continuar a internação no hospital que acompanha seu caso na capital paulista.

A cantora realizaria um tratamento para o câncer nos Estados Unidos, agora adiado. Preta está em tratamento desde o início de 2023, e, em março, falou sobre o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença dentro do Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.