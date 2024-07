Jack Black cancela turnê da banda após piada de parceiro sobre Donald Trump; assista ao vídeo

Tenacious D é a segunda atração a se apresentar no Palco Mundo no segundo dia do Rock in Rio 2019. Foto: Wilton Junior/Estadão

O futuro da banda Tenacious D, formada pelo ator Jack Black e Kyle Gass, é incerto - tudo por conta de uma piada feita por Kyle que repercutiu mal. No último domingo, 14, Kyle, que comemorou seu aniversário de 64 anos em um show da banda na Austrália, fez uma alusão ao atentado sofrido por Donald Trump no dia anterior, no qual o ex-presidente levou um tiro de raspão na orelha.

Ao apagar as velas do bolo de aniversário no palco, Black pede que Kyle faça um pedido. Ele prontamente responde: “Não erre o Trump da próxima vez”. No vídeo, é possível ouvir risadas da plateia (assista abaixo).

A repercussão negativa da fala, que envolveu até políticos australianos, fez com que a banda cancelasse os próximos shows que faria no país.

PUBLICIDADE Em uma postagem no X, antigo Twitter, o senador australiano Ralph Babet pediu que a dupla fosse “imediatamente removida do país”. O caso fez com que Jack Black colocasse o futuro da banda em xeque. Em uma nota divulgada no Instagram nesta terça, 16, o ator afirmou que “nunca toleraria discurso de ódio ou encorajaria violência política de qualquer forma.”

“Após muita reflexão, não sinto mais que seja apropriado continuar a turnê Tenacious D, e todos os planos criativos futuros estão em espera. Sou grato aos fãs pelo apoio e compreensão”, diz a mensagem.

Também via Instagram, Kyle Gass se desculpou pela fala: “O que disse no palco foi altamente inapropriado, perigoso, um erro terrível. Não tolero violência de nenhum tipo, de nenhuma forma, contra ninguém”, escreveu, atribuindo o ataque a Donald Trump como “uma tragédia”.

“Lamento muito minha grave falta de julgamento. Peço desculpas profundamente àqueles que decepcionei e realmente lamento qualquer dor que tenha causado”, escreveu.

A banda Tenacious D foi formada por Gass e Black em 1994, e já se apresentou no Brasil em 2019, no Rock In Rio. No show, os integrantes ficaram marcados pelo carisma: interagiam com o público em português, fizeram um cover de Nirvana e ainda convidaram Júnior Bass Groovador, conhecido nas redes sociais por suas versões de forró.

Atentado

No último sábado, 13, o ex-presidente norte-americano Donald Trump, candidato republicano à Casa Branca nas eleições de novembro deste ano, sofreu um atentado a tiros durante um comício em Butler, na Pensilvânia. Ele foi atingido de raspão na orelha e retirado do palco sangrando. O atirador, identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto pelo Serviço Secreto. Um espectador também morreu e dois ficaram feridos. Líderes mundiais condenaram o atentado, assim como o adversário dele, o presidente democrata Joe Biden.