Jane Birkin: Emmanuel Macron homenageia cantora nas redes sociais: ‘Foi um ícone francês’

Nas redes sociais, o presidente da França, Emmanuel Macron, publicou uma homenagem à cantora e atriz franco-britânica Jane Birkin, de 76 anos, encontrada morta em sua casa em Paris neste domingo, 16.

“Por encarnar a liberdade, por cantar as mais belas palavras da nossa língua, Jane Birkin foi um ícone francês”, ressaltou. “Uma artista completa, sua voz era tão doce quanto seus compromissos eram ardentes. Ela nos lega melodias e imagens que nunca nos abandonarão.”

O Ministério da Cultura francês também homenageou a atriz nas redes sociais.

Quem foi Jane Birkin

Com seu sotaque britânico, seu sorriso eterno e seu amor pela cultura francesa, Jane Birkin era a inglesa preferida dos franceses, musa e parceira de um de seus maiores cantores, Serge Gainsbourg. Juntos, gravaram Je t’ aim moi non plus.

Em 2021, Jane Birkin sofreu um AVC, mas retornou pontualmente ao trabalho. Ela disse recentemente que foi obrigada a cancelar shows devido a problemas de saúde.

Jane Birkin era grande defensora dos direitos humanos Foto: Divulgação

A cantora teve três filhas: Kate, que morreu em 2013, da união com o compositor inglês John Barry, a atriz Charlotte Gainsbourg, do casamento com Serge Gainsbourg, e Lou, do relacionamento com o cineasta Jacques Doillon.

Jane era filha do comandante da Marinha Real Dave Birkin e da atriz Judy Campbell e nasceu em Londres em 14 de dezembro de 1946. Com a mãe, teve contato direto com o cinema desde criança. Seus primeiros papéis foram em dois filmes premiados no Festival de Cinema de Cannes: Le Knakck, de Richard Lester, em 1965, e Blow-Up, de Michelangelo Antonioni, em 1967.