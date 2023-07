Jane Birkin via Brasil como ‘loucura maravilhosa’: relembre seus shows no País

Jane Birkin, cantora e atriz francesa de extensa trajetória nas artes, morreu aos 76 anos de idade neste domingo, 16. Ela teve algumas passagens marcantes pelo Brasil, onde se apresentou em 2004, 2008 e 2009. Antes, já havia vindo ao Brasil em outras ocasiões, por motivos turísticos.

Jane Birkin durante show de encerramento da Mostra BR de cinema em novembro de 2004 Foto: Alex Silva/Estadão





O Estadão esteve presente no primeiro show de Jane Birkin por aqui, no Sesc Pinheiros, em 4 de novembro de 2004, na ocasião do encerramento da 28.ª Mostra BR de Cinema. Conforme descreveu o jornalista Luiz Carlos Merten, em 6 de novembro de 2004: “Ela sussurrou, mais do que cantou, algumas frases de Leãozinho, de Caetano Veloso, que decorou foneticamente para gravar no álbum Arabesque (e na quinta leu num cartaz pregado no chão do Sesc Pinheiros).”

Para ele, a cantora possuía “uma voz pequena, mas [que] cresce nos versos que, com frequência, recita” e falava “muito em Serge Gainsbourg, o eterno parceiro.”

É possível relembrar a impressão passada por Jane Birkin ao repórter durante conversa ocorrida naquela semana no Estadão de 4 de novembro de 2004:

Jane Birkin ao lado de Caetano Veloso durante show com a Orquestra Imperial em setembro de 2009, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Foto: José Patrício/Estadão

“A mulher que conversa com os jornalistas junto à piscina da casa do cônsul da França em São Paulo é uma senhora de 56 anos. Exibe algumas rugas, que não disfarça, mas o corpo é o mesmo - Jane continua magra, andrógina. Autoironiza-se: diz que a mãe era uma mulher muito elegante.

Ela se veste com displiscência, apenas um velho jeans surrado. Jane virou mito erótico sem nunca ter feito a gostosa. Lembra-se de A Piscina, de Jacques Déray. “Romy Schneider era tão linda. Eu me sentia sem graça perto dela”.

No show desta noite, ela cantou as canções do álbum Arabesque, que inclui parcerias com Bryan Ferry e Caetano Veloso. O show já rodou o mundo. Jane canta em francês. É uma mulher tranquila. Acredita no ser humano. Em toda parte, encontra pessoas que querem se ajudar. ‘O homem é melhor e mais generoso do que muitas vezes acreditamos’, sonha.

Adora o cinema. Gostou muito de Quando Otar Partiu, de Fale Com Ela (que viu umas 10 vezes). Amou o filme alemão Contra a Parede, de Fatih Akin. Queria até que ele dirigisse um clipe. E ah, sim, Jane não quer sinalizar com esses gestos uma militância anti-Hollywood. Faz questão de dizer, quando o repórter está indo embora, que também gostou muito de Homem-Aranha 2.”

Jane Birkin e Caetano Veloso no Brasil

Já em 2008, veio ao Brasil novamente para fazer shows no Bourbon Street Music Club, no Sesc Pinheiros e, em 2009, para se apresentar ao lado de Caetano Veloso e da Orquestra Imperial.

Em 11 de março de 2008 ela falou sobre a admiração pelo cantor brasileiro ao Estadão: “Gosto de toda a linda e delicadamente proporcional obra de Caetano”. Ela também valorizava a viagem anterior, de 2004: “Uma loucura maravilhosa: dancei até a meia-noite. As pessoas são encantadoras e estou ansiosa para voltar”. Clique aqui para ler a íntegra.

Jane Birkin e Caetano Veloso durante apresentação com a Orquestra Imperial e outros artistas no Sesc Pinheiros, em São Paulo, em novembro de 2004. Foto: José Patrício/Estadão

