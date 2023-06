Janelle Monáe se lança em diversão sexy no álbum ‘The Age of Pleasure’

AP - Uma garota precisa relaxar. Uma garota tem que ir com o funk. Uma garota tem que se divertir. O quarto álbum de estúdio de Janelle Monáe, The Age of Pleasure, é um estudo de relaxamento sexy à beira da piscina ao sol.

Janelle: posturas corajosas no novo disco Foto: Richard Shotwell/Invision / AP

As 14 faixas de sons pan-africanos fluem umas para as outras sem problemas, algumas terminando suavemente em cerca de um minuto e se transformando na vibe, algumas declarando alto e claro sobre o que são (por exemplo, Lipstick Lover).

A artista não tem medo de experimentar sons que vão desde funk vintage, trompetes, flautas, tambores de aço ou piano jazzístico ou de professar seu desejo de fumar, beber ou oferecer alguns beijos vigorosos. Ouvir o álbum é como estar na orgia mais educada do mundo; as letras são sujas e ousadas, mas o som é suave, subversivo, envolvendo você como um cobertor de segurança.

Este realmente não é a mesma Monáe de Dirty Computer. Como ela declara no primeiro single da lista de faixas, Float, “Eu não sou a mesma”. É agora alguém que se gaba de uma nova confiança e conquistas bissexuais. Os convidados desta festa incluem Seun Kuti apresentando em Float, Nia Long em Rush e Grace Jones em Oh la la. Um ótimo passeio.