Janet Jackson assiste a show de Gilberto Gil em Londres e tieta o cantor: ‘Sou grande fã’

A cantora americana Janet Jackson, uma das irmãs do astro pop Michael Jackson, assistiu a apresentação que o cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil fez em Londres nesta quarta-feira, 11. O show ocorreu no Royal Albert Hall e reuniu Gil e parte de sua família no palco.

Antes da apresentação, Janet foi ao camarim encontrar Gil e sua esposa, a empresária Flora Gil. Eles tiraram fotos juntos. Janet também postou vídeos com trechos da performance do cantor. Neles, é possível ver e ouvir Gil cantando as canções Toda Menina Baiana e Chiclete com Banana. Janet ainda destacou a presença da neta de Gil, Flor, que cantou a música Garota de Ipanema em inglês.

Janet Jackson foi ao encontro de Gilberto Gil em Londres Foto: Reprodução/ Instagram @janetjackson

Gil e Janet conversaram antes da apresentação Foto: Reprodução/ Instagram @gilbertogil

Em seu perfil no Instagram, Janet escreveu: ‘Passei os momentos mais incríveis no show do Gilberto Gil em Londres. Sou uma grande fã. O talento e a música dele sempre foram inspiradores para mim”.

Nos comentários, Gil respondeu: “Janet, muito amor”.