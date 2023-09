Jão anuncia versão em espanhol de ‘Idiota’ com Danna Paola e faz aparição surpresa no The Town

Jão anunciou uma versão em espanhol do seu sucesso Idiota em parceria com a cantora mexicana Danna Paola. O cantor fez uma aparição surpresa em estande promocional do The Town neste sábado, 9. O show principal dele no festival acontece no domingo, 10.

Jão durante aparição em estande de patrocinador no The Town 2023; cantor anunciou parceria com Danna Paola Foto: Danilo Casaletti/Estadão

Segundo o Coke Studio, que promove a parceria, Jão gravou uma versão de Tenemos que Hablar, enquanto Danna Paola fez a sua versão de Idiota.

A parceria faz parte de projeto da empresa que ainda traz outro encontro entre brasileiros e mexicanos, BaianaSystem e Adriel Favela, além de algo parecido entre e a argentina Oriana e o peruano Adrián Bello.

Assista ao vídeo sobre a parceria de Jão e Danna Paola abaixo: