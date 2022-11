Jão encerra turnê ‘Pirata’ com show gratuito no Vale do Anhangabaú

Publicidade

Para o cantor paulista Jão, 2022 certamente foi marcado por bons números e com retorno de público que só reafirmou seu potencial artístico. Ele foi atração do Lollapalooza Brasil, esteve também no Rock in Rio, e rodou o Brasil, chegando depois a Portugal, levando seu mais recente trabalho Pirata, lançado em 2021. Depois de tanto rodar, o músico encerra a bem-sucedida turnê de forma apoteótica, com show gratuito, no dia 11 de dezembro, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.





Leia também Titãs anunciam show extra em SP da turnê que reunirá integrantes originais da banda

O cantor paulista Jão em show no Rock in Rio 2022 Foto: Mauro Pimentel / AFP





Nascido em uma pequena cidade do interior de São Paulo, Jão, de 28 anos, se transformou em sucesso nas plataformas de streaming, arregimentando uma legião de fãs. O que refletiu na turnê de Pirata, que lotou casas de espetáculos por onde passou. Pirata conta com hits como Idiota, Coringa e Não Te Amo.





Continua após a publicidade





Jão conseguiu vender, somente nas apresentações na capital paulista, 50 mil ingressos. “Nós fizemos 6 shows aqui, foram mais de 50 mil ingressos vendidos. Eu quero que esse evento seja um presente para os meus fãs e também para a cidade que acolheu com tanto carinho o meu trabalho. Cantar no coração de São Paulo, pra tanta gente, vai ser lindo demais”, comemora Jão, em material de divulgação da turnê.









SERVIÇO:

Jão, turnê Pirata

Continua após a publicidade

Domingo, 11/12 - A partir das 16h – abertura dos portões a partir das 14h

Ingressos: Gratuitos, distribuídos a partir de 26/11, às 16h, através do site Sympla (serão permitidos apenas 2 ingressos por cadastro).

Novo Anhangabaú - Como chegar: Metrô: Estações São Bento e Anhangabaú

Site: novoanhangabau.com.br

A entrada é gratuita. Clientes Claro terão acesso antecipado a uma quantidade limitada de ingressos via Claro Clube. Já o público geral poderá reservar seus ingressos a partir do dia 26/11, às 16h, pelo site da Sympla.