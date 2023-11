Jards Macalé guarda demo com gravação de ‘Corta Essa’, parceria inédita com Caetano Veloso

Na quinta-feira, 23, o Estadão publicou a letra de uma canção inédita feita por Jards Macalé e Caetano Veloso em 1971. Corta Essa, arquivada no site da Censura Federal, foi cogitada para ao disco de estreia de Macalé, lançado em 1972, mas permanece sem nenhuma gravação até os dias de hoje. É a única parceria entre os dois compositores conhecida até o momento.

Macalé, porém, guarda uma demo de 1972 - uma gravação amadora - de Corta Essa. É o que afirma o produtor Marcelo Fróes, dono do selo Discobertas. Ele entrou em contato com o Estadão após ler a reportagem que revelou publicamente a existência da parceria. Em 2016, Fróes digitalizou as fitas que estavam no acerco pessoal do compositor. Segundo Fróes, a melodia que Macalé colocou na letra de Caetano é bem ao estilo Macalé de compor.

Parte das músicas encontradas com Macalé foram lançadas nos CDs Jards Macalé Raro & Inédito Volumes 1 e 2, que trazia músicas feitas pelo compositor nos anos 1970. Outro parte, porém, segundo Fróes, Macalé resolveu não lançar para aproveitar em um projeto de inéditas. Algumas das composições estão no disco Besta Fera, lançado por Macalé em 2019 e indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira naquele ano.

As faixas inéditas que Macalé aproveitou em Besta Fera são Pacto de Sangue, Obstáculos, Tempo e Contratempo, Valor, além da canção que dá nome ao álbum. Outra música que estava nesse material guardado em fitas era Quero Viver Sem Grilo, que a cantora Emanuelle Araújo lançou no disco Quero Viver Sem Grilo - Uma Viagem a Jards Macalé, de 2020.

A reportagem do Estadão procurou a assessoria de Jards Macalé para comentar o assunto, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Caetano Veloso (à direita) e Jards Macalé (ao violão) no show 'Transa', apresentado no festival Doce Maravilha em agosto de 2023 Foto: Felipe Gomes / 'Doce maravilha'





A letra completa de Corta Essa

“Chegou cambaleando pela escada

E quando já não ia dizer nada

Falou:

Olha aqui amizade

Vamos fazer uma milagre

Falou:

Esvoaçando os vidros da cidade

A primeira tarde sim começa assim

A primavera tarde sim começa

Corta essa, corta essa, corta essa

A terceira praça não começa em mim

E a quarta parte não te cabe baby

Basta de promessa, prosa, pressa

Corta essa, corta essa, corta essa

Topa parceiro? Vem nessa que eu vim?

Promessa é dúvida, e a vida continua

E a rua e a casa e a rosa continua

A cidade continua”