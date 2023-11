Slipknot: Jay Weinberg revela ‘surpresa’ e diz ter ficado ‘chateado’ com saída da banda

Jay Weinberg, ex-baterista do Slipknot, se pronunciou pela primeira vez após sua saída da banda ter sido anunciada no último domingo, 5, sem maiores explicações. Ele revelou ter ficado chateado e surpreso com o fato.

Em comunicado divulgado na ocasião, o Slipknot afirmou que “a banda decidiu fazer uma decisão criativa e romper com Jay. Desejamos ao Jay tudo de melhor”, destacando sua “dedicação e paixão ao longo dos últimos 10 anos”.

Neste sábado, 11, Jay Weinberg falou sobre a saída da banda no Instagram. No comunicado, ele destaca o fato de ter tido contato com um público maior e engrandeceu o tempo em que esteve com o grupo, mas não escondeu o fato de ter ficado chateado.

Por que Jay Weinberg saiu do Slipknot

Confira a íntegra da postagem de Jay Weinberg sobre sua saída do Slipknot:

“Fui pego de surpresa e fiquei chateado ao receber a ligação que recebi na manhã do dia 5 de novembro; a notícia a qual muitos de vocês tomariam conhecimento pouco depois. De qualquer forma, fiquei impressionado - e grato de verdade - pela demonstração de amor e apoio que recebi desta incrível comunidade que eu considero ser a o meu lar artístico e criativo.

Esse não é o fim de jornada que eu sonhava e com a qual me comprometi - nem de longe. Mas, apesar da confusão e da tristeza, tem algo que me garante uma quantidade equivalente de conforto. Para muitos de vocês que estão lendo isso: há 10 anos, nós sequer havíamos sido apresentados. E agora, fomos. Por isso, eu sou grato de formas que jamais serei hábil para explicar completamente.

Eu amo tocar bateria. Sempre amei. Sempre tive uma paixão por música, arte e expressão criativa. Nada vai mudar isso.

Eu não sei como e não sei quando, mas estou ansioso para criar música alta, apaixonada e tocante que nós possamos aproveitar juntos de novo. Até lá, por favor saiba que foi a felicidade de uma vida gastar os últimos 10 anos com vocês, compartilhando nosso amor por esse canto especial do mundo da arte e da música.

Esse não é o fim, e eu estou animado para descobrir o que o futuro guarda para nós. Obrigado.”