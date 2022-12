Jin do BTS começa o serviço militar e encerra uma era

AFP - A estrela do BTS, Jin, começou seu serviço militar obrigatório na Coreia do Sul na terça-feira, 13, tornando-se o primeiro membro da banda a se alistar desde que o anúncio de um hiato este ano deixou os fãs de coração partido com o futuro incerto da popular banda K-pop. O septeto é considerado o maior fenômeno cultural do país.

O BTS lota arenas ao redor do mundo, domina as paradas, arrecada bilhões de dólares e criou uma legião global de fãs conhecida como ARMYs. Mas todo homem apto deve servir pelo menos 18 meses no exército sul-coreano. Embora tenha sido debatido por anos se o BTS merecia uma isenção, seus membros confirmaram em outubro que se alistarão.

Jin, Suga, V, Jungkook, RM, Jimin e J-Hope seguram prêmio conquistado no American Music Awards de 2021

Jin, cujo nome completo é Kim Seok-jin, relatou na terça-feira suas cinco semanas de treinamento antes de ingressar em uma unidade, de acordo com os militares.

Centenas de pessoas, incluindo equipes de imprensa e fãs do BTS, lotaram um cruzamento em frente à entrada do campo de treinamento em Yeoncheon - onde uma placa diz “berço dos soldados de primeira classe” - esperando a chegada de Jin.

“Temos sentimentos confusos hoje porque, por um lado, é normal para ele se alistar porque é obrigatório para homens coreanos”, disse Veronique, uma torcedora indonésia de 32 anos. “Mas, por outro lado, não poderemos vê-lo por pelo menos 18 meses (...) Feliz, mas também triste e também orgulhoso.”

O local de treinamento fica perto da fronteira com a Coreia do Norte, com a qual o Sul está tecnicamente em guerra.

Os fãs ficaram chocados quando o BTS revelou em junho que estavam entrando em hiato devido à exaustão, pressão e desejo de seguir carreiras separadas. Mas analistas comentaram que o anúncio foi estrategicamente planejado por causa do recrutamento.

Fãs diante do centro de treinamento do exército de Yeoncheon, onde o cantor Jin vai servir

O grupo deve se reunir novamente por volta de 2025, quando seus sete integrantes completaram o serviço militar. “Por um tempo, é verdade que houve muitos fãs chorando por dias”, disse à AFP um seguidor sul-coreano que administra a conta no Twitter @5heterotopia.

A Coreia do Sul isenta alguns atletas de elite, como medalhistas olímpicos e músicos clássicos do serviço militar, mas as estrelas pop não se qualificam. Mas o BTS se beneficiou de uma revisão de 2020 na lei de recrutamento que aumentou a idade máxima de alistamento de 28 para 30 para alguns artistas.

Jin, o membro mais velho do BTS, completou 30 anos em 4 de dezembro.

As mudanças no BTS para 2022 geraram especulações sobre o futuro do grupo. Eles manterão sua fama ou terão dificuldade em reviver seu sucesso?

Algumas estrelas masculinas do K-pop lutaram após o serviço militar para retomar suas carreiras em uma indústria competitiva onde os artistas são facilmente substituídos.

“Para a indústria do K-pop, o hiato do BTS será importante”, disse à AFP Lee Taek-gwang, professor de comunicação da Universidade Kyung Hee. “Durante sua ausência, o interesse do público pode diminuir e esse declínio na popularidade prejudicará seus negócios. Não será fácil para a banda voltar.”

Mas outros especialistas apontaram para o enorme sucesso do BTS e indicaram que eles serão uma exceção a essa tendência. “Eles alcançaram outro nível de popularidade, influência e credibilidade”, disse Lee Ji-young, especialista em BTS e professor da Hankuk University of International Studies.

Desde sua estreia em 2013, o BTS foi creditado por ter feito mais do que qualquer diplomata ou celebridade para promover o “soft power” da Coreia do Sul, considerada uma potência cultural global.

Eles foram convidados para falar na ONU e se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca. Também são embaixadores da campanha para trazer a Expo Mundial para Busan, na Coreia do Sul. De acordo com o governo sul-coreano, o BTS injetou bilhões de dólares na economia.

Mas, apesar de seu sucesso, um projeto de lei para isentá-los do projeto provou ser tão controverso que não foi aprovado no Parlamento. “O serviço militar na Coreia do Sul é um indicador de igualitarismo”, explicou Lee, da Universidade Kyung Hee.

Jin se juntará a uma “unidade de frente” perto da fronteira, segundo relatos. “Isso demonstra o papel da cultura e da opinião pública na formação dos assuntos internacionais. Essa função está no combate ‘na linha de frente’ ou é relações públicas e imprensa?”, perguntou Sarah Keith, professora de mídia e música da Universidade Macquarie.

Jin postou uma foto sua com seu corte de cabelo militar na rede social sul-coreana Weverse na segunda-feira com a legenda: “mais bonito do que eu esperava”.