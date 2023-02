Jin, do BTS, completa cinco meses de treinamento militar básico

O membro mais velho do BTS , Jin, de 30 anos, compartilhou fotos e uma mensagem para os fãs pela primeira vez depois que ele se juntou ao exército sul-coreano, em dezembro. Na quarta-feira, Jin postou suas fotos, incluindo selfies. Em uma foto, ele é visto em seu uniforme enquanto fica com os braços ao lado do corpo. O cantor também usava máscara.

Em uma selfie, Jin olhou para a câmera dando aos fãs um vislumbre de seu rosto. Também exibiu o sinal da vitória em outra foto. Compartilhando as fotos, Jin escreveu: “Estou curtindo minha vida. Estou postando fotos depois de obter permissão dos militares. Army, seja feliz e cuide-se”.

Foto disponibilizada pela Weverse, uma plataforma online da comunidade K-pop, mostra Jin, um membro do K-pop juggernaut BTS, posando enquanto completava um treinamento militar básico de uma semana e se tornava um instrutor assistente em um campo de treinamento em Yeoncheon , Coreia do Sul Foto: WEVERSE HANDOUT

A mensagem e as fotos de Jin deixaram o fandom do grupo, chamado Army, emocionado. Uma pessoa escreveu no Twitter: “Embora ele deva estar muito cansado, mas ainda assim pediu permissão de lá e veio nos atualizar sobre si mesmo e nos dizer para ficarmos felizes e bem. Estou chorando. Eu te amo tanto, Jin.”

“Jin está orgulhoso de todos os armys que esperaram até ele postar. Vamos continuar esperando e não divulgando fotos que não foram postadas por Jin”, dizia um comentário. “Tudo o que estou fazendo agora é olhar para essas fotos e chorar.” “Eu senti falta dele, Deus, senti tanto a falta dele. Espero que você esteja aquecido e saudável”, disse outro fã.

Jin, cujo nome completo é Kim Seok-jin, alistou-se oficialmente para o serviço em 13 de dezembro de 2022. De acordo com vários relatos, Jin está sendo treinado em um campo de treinamento de uma divisão do exército da linha de frente em Yeoncheon, 60 quilômetros ao norte de Seul.

Uma tela de TV mostra uma imagem de Jin, membro do BTS, com corte de cabelo, na Estação Ferroviária de Seul, em Seul, Coreia do Sul, em 12 de dezembro de 2022 Foto: Ahn Young-joon / AP

No início deste mês, a Bangtan TV compartilhou uma mensagem em vídeo de Jin que foi gravada durante as filmagens do programa de variedades coreano Running Man. No vídeo, Jin disse: “Olá a todos, aqui é o Jin do BTS. Não serei um civil quando o vídeo for lançado. Mas estou aqui na frente da câmera, porque queria deixar algo para vocês, nem que seja apenas deixar uma mensagem.”

Ele também havia dito: “Sempre que estiver disponível, desejo compartilhar esses vídeos com você. Posso não estar ao seu lado, mas irei procurá-los em breve, é só esperar um pouco. Voltarei em breve. Isso é tudo por hoje. Da próxima vez, quando tiver tempo, compartilharei outro vídeo. Por enquanto é tudo.”

Na Coreia do Sul, todos os homens fisicamente aptos de 18 a 28 anos são obrigados a servir nas forças armadas por cerca de dois anos. Todos os membros do BTS foram autorizados a adiar o serviço militar até completarem 30 anos.

Outros membros - RM, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook - planejam cumprir o serviço militar com base em seus próprios planos individuais. O grupo, que estreou em 2013, havia dito no ano passado que esperava se reunir novamente como uma unidade por volta de 2025, após seu compromisso de serviço.