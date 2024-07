João Gomes explica piseiro para Gilberto Gil e é chamado de ‘mestre’; veja o encontro

No vídeo, João Gomes explica que o piseiro surge nas festas do interior do Nordeste do País, derivado do forró, nas festas de “pega de boi”. Gil ouve atentamente, e contribui, citando que o nome do estilo pode fazer referência à Pisa na Fulô, xote tradicional composto por João do Vale, em parceria com Ernesto Pires e Silveira Júnior.

Gilberto Gil anunciou recentemente sua aposentadoria dos palcos. “Eu não sou mais um artista da vez, não é? Minha vez, nesse sentido do grande interesse mercadológico, já não é. Quero continuar fazendo música normalmente. Eventualmente também ainda me apresentando, mantendo uma relação mínima com o público, mas uma relação mais calma e menos robusta”, disse, em entrevista ao Estadão. Leia a matéria completa aqui.