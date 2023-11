Filhas de João Paulo e Daniel se reúnem para cantar ‘Estou Apaixonado’; veja vídeo

Jessica e Lara, filhas dos cantores João Paulo e Daniel, respectivamente, se reuniram para cantar a música Estou Apaixonado no palco do Teleton 2023. O momento emocionou Daniel, que estava no palco (assista no vídeo acima).

“Quando que eu ia imaginar? Passou um filme na minha cabeça vendo a Jessica cantando com a Lara, primeira e segunda voz. Eu sou muito orgulhoso por poder estar perto de vocês a cada dia e aprender mais com vocês”, afirmou o cantor após a apresentação.

“Sou só gratidão por tudo que já aconteceu na minha vida. Ter chegado até aqui, ter a família que tenho, todos saudáveis, sou grado a Deus. Estou num débito danado com Deus porque ele foi muito generoso comigo ao longo da vida”, continuou.

Jéssica Reis, filha do cantor João Paulo, Daniel e Lara, sua filha, durante participação no Teleton 2023 Foto: Reprodução de 'Teleton 2023'/SBT

Como João Paulo morreu

Em 12 de setembro de 1997, o cantor sertanejo João Paulo morreu em acidente de carro às 2h15. Era uma sexta-feira e ele voltava de um show em São Caetano do Sul com detino a Brotas. O veículo em que estava capotou na Rodovia dos Bandeirantes, explodiu, e o corpo do artista foi encontrado carbonizado. Clique aqui para ler mais.