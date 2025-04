Foto: Fabio Motta/Estadão Entrevista com José Maurício Machline Empresário José Maurício Machline, criador do Prêmio da Música Brasileira, que, neste ano, leva o nome de Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, é sobretudo, um apaixonado por música. Mais do que é isso: é um entusiasta em fazer a música caminhar, encontrar espaço e incentivar artistas. Isso está na raiz do prêmio que criou, cuja primeira edição foi em 1988, em homenagem ao poeta Vinicius de Moraes, e em dois ‘padrinhos’ da iniciativa: Mário Henrique Simonsen (1935-1997) e Dorival Caymmi (1914-2018). Um economista e um músico. O primeiro simboliza a articulação pela produção, distribuição e consumo. O segundo, o sonho e o conteúdo. Um equilíbrio (quase) perfeito. Neste ano, em sua 32ª edição, o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira vai homenagear a dupla Chitãozinho & Xororó, escolhida por unanimidade pelo conselho do prêmio, formando por notáveis como Gilberto Gil, Djavan, João Bosco, Criolo e Machline. O novo patrocinador também vai implementar uma plataforma de educação para músicos e trabalhadores do setor e, por meio de um edital, possibilitar o registro de produtos audiovisuais e fonogramas.

Machline, agora, divide o bastão do prêmio com sua filha, a diretora Giovanna Machline, a quem já chama de “presidente”. Só algo não muda: sua vontade por descobrir novos artistas e caminhos para a música brasileira continuar a ser relevante e com uma produção que vise a equidade, como se ainda perseguisse os ideais do economista e do artista.

“Às vezes, a música me enche um pouco, porque tem uma mesmice. Aí, tenho ondas de novas paixões por muitos movimentos com os quais eu vou me deparando. E isso é o que me impulsiona”, diz o empresário ao Estadão.

Foi a paixão mesmo pela música que te fez criar o prêmio, lá em 1988?

Não sei te dizer. Não sei se foi a paixão ou se eu fiquei contaminado, ou apaixonado. Mas completamente adicto.

Pela música propriamente?

Pela música brasileira e pela trajetória do artista. Além da música, é claro, porque a música é uma maneira de conexão, na minha opinião, para todos os níveis, ela é a mais completa, mas muito por respeito à trajetória do artista que faz música. Como eu conheço bastante bem todas as dificuldades que ocorrem para que as pessoas façam música, eu me comovo e tenho um olhar muito especial para esse tipo diferenciado de ser humano.

Você se inspirou em algum prêmio para criar o Prêmio da Música Brasileira?

Eu era muito amigo do Mário Henrique Simonsen (1935-1997), que foi ministro de Economia (do governo de Ernesto Geisel, entre 1974 e 1979). Ele era um apaixonado por música, sobretudo por ópera. Como eu tinha uma proximidade muito grande com ele, trocávamos muita informação sobre aparelhagem de som. Ele gostava de ouvir ópera naquelas caixas de som gigantes - e ele me chamava (para ouvir). Eu era muito jovem, achava que era um espetáculo. E um dia, quando ele era presidente do conselho do Citibank, nos Estados Unidos, ele me convidou para ir com ele (para os EUA). E falou: “Olha, tenho uma surpresa para você”. Achei que ele estava me levando no Metropolitan para assistir a uma ópera. Não, ele estava me levando para assistir ao Grammy. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Na volta, no voo, ele falou assim: “Por que no Brasil não tem um prêmio de música?”. Fui pesquisar. Na época, existia um prêmio da Associação dos Produtores de Discos. Todo ano ganhava o Roberto Carlos, porque era uma premiação voltada para a vendagem, para o sucesso. E aí, o Simonsen falou, por que que a gente não faz um no Brasil?

De início, fizemos um trabalho de pesquisa muito incrível, no qual percebemos que a música, entre todas as manifestações de cultura, é, sem dúvida, a preferida do brasileiro. Do banheiro até os grandes palcos, passando pelas feiras livres e tal. Baseado nisso, chamamos o Dorival Caymmi, que era também um amigo muito próximo, de uma geração muito mais velha do que a minha, mas muito meu amigo, e começamos a desenhar essa premiação, que existe até hoje.

Então, tem dedo do Caymmi também?

Tem dedo do Caymmi, tem dedo do Caymmi!

Você conseguiu tornar esse prêmio relevante, e ele continua relevante, apesar de todas as mudanças do País, do mercado da música. Como que você conseguiu isso?

Primeiro, persistência. Depois, acreditar que aquilo que você faz é significante de alguma maneira. E fé, porque pra mim esses três atributos, sem nenhuma ordem de preferência, são muito importantes para que você dê continuidade às coisas que você realiza. Ela começam sempre com um sonho, mas, depois, há um trabalho muito árduo. E todas as vezes que eu quis me livrar da premiação, ela voltou para mim, sabe? Como um chamado. Ela volta. É muito estranho! “Não quero mais fazer essa merda, estou cheio disso. É um trabalho brutal, uma dificuldade gigante!” Aí, de alguma maneira, aquilo me chama de novo. E assim vamos São 37 anos nessa labuta, nesse trabalho, que é prazeroso ao extremo.

As pessoas devem seguir a intuição e o chamado. Foi isso que ocorreu comigo

Você era um executivo de uma grande empresa (da Sharp, pertencente à família de Machline) quando decidiu se dedicar à música, ao prêmio. O que você ouviu quando você decidiu largar tudo e trabalhar com o que você gostava mesmo, que era a música?

A primeira coisa que eu ouvi, de muitas pessoas próximas, foi: “Você é louco!”. Eu ouvi tanto que eu era louco que até eu acho que eu sou. Mas me considero um louco do bem. Um louco com uma causa muito pré-determinada. Então, não tem muito problema. E eu acho que quando o chamado é muito forte, ele é verdadeiro. As pessoas devem seguir a intuição e o chamado. Foi isso que ocorreu comigo. Então, o título de louco foi um incentivo.

O prêmio também foi importante pra empresa, para a marca? Acha que você conseguiu, com isso, provar que uma marca se associar a um prêmio, a uma questão cultural, é importante? A Sharp, na época, foi a pioneira desse marketing indireto, vamos chamar assim, no Brasil. Ela, naquele momento, era a empresa mais importante de eletroeletrônicos da América do Sul. E, com isso, eu consegui mostrar para o mercado, que era muito viciado em anúncios, basicamente, que é possível você divulgar a sua marca por meio de produtos e de iniciativas culturais. Culturais, esportivas ou educativas, aliás. E isso se espalhou pelo país de uma maneira, todo mundo faz isso hoje.

Foto: Jorge Bispo

Ao longo de mais de quatro décadas, o prêmio ganhou outros patrocinadores. Houve algum momento mais crítico na busca por essas patrocínios?

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Alguns. Primeiro, ocorreu quando a mídia de internet passou a ser mais significativa do que, por exemplo, a minutagem ou a centimetragem na TV e na mídia impressa. Houve ali uma dificuldade complicada para que as pessoas se adaptassem. Eu também passei por essa dificuldade. Depois, consegui me adaptar. Consegui mostrar que as duas manifestações são tão importantes e uma não desqualifica a outra. Ao contrário, elas são complementares. E a pandemia. A pandemia foi terrível para todos. Outra questão: os desincentivos que houveram ao longo da história para a arte e cultura. Durante dois anos, conseguimos fazer com recursos próprios e com a ajuda dos artistas. Você fala sobre desincentivo à cultura e isso passa também por essa questão de controle das leis de incentivo, não? Não é só a questão das leis de incentivo. Mas é você mostrar publicamente que as manifestações culturais são de uma importância menor. Isso é muito pior do que ter ou não ter lei de incentivo. Isso é uma agressão ao sentimento de qualquer nação. Então, quando você usa desse tipo de argumento, e você lidera massas, é um perigo muito grande. Porque você vê seu trabalho, aquilo que você acredita, de alguma maneira, sendo jogado fora. E nós, brasileiros, passamos por isso algumas vezes, infelizmente. Qual a importância do prêmio agora, em 2025, com tanta mudanças no mercado?

Eu acho que chegamos ao melhor momento, no qual estamos nos capacitando para ativar uma porção de outras coisas para a música brasileira, além de uma premiação. A entrada do BTG Pactual nos possibilita realizar uma série de atividades, não só da divulgação ou da premiação de um artista, mas conseguir ir à base cultural, à base de empreendedorismo da cultura musical, e fazer um trabalho de esforço e de olhar para esse tipo de movimentação.

Haverá um cunho educacional também, é isso?

Não só educacional, mas de colaborar com aqueles que estão em início de carreira, que têm todas as dificuldades sobre como fazer, de direcionar a sua vida. Porque o artista quer mesmo poder cantar, tocar, e compor. E isso é o grande movimento. Mas a vida não é só você fazer isso. Se você tem esse talento, evidentemente, isso é primordial. No entanto, você precisa se organizar.

Esse ano Chitãozinho & Xororó está me trazendo a possibilidade de conhecimento musical de um movimento que é a base cultural de um País

Esse ano Chitãozinho & Xororó está me trazendo a possibilidade de conhecimento musical de um movimento que é a base cultural de um País

Não vou te pedir para escolher uma edição mais significativa, porque isso é muito injusto. Porém, talvez a imagem mais simbólica seja a de Cazuza recebendo o prêmio em 1989, debilitado, no Copacabana Palace. O que você lembra desse momento? Eu posso te dizer qual é a que prefiro mais. É evidente que a imagem do Cazuza é super importante, porque o Cazuza escolheu aquela noite, junto conosco, para fazer o desagravo que sofreu da imprensa. Então, isso foi muito significativo. Mas, sem dúvida nenhuma, o prêmio que está no meu coração mais fortemente é o de agora. Esse ano Chitãozinho & Xororó está me trazendo a possibilidade de conhecimento musical de um movimento que é a base cultural de um País. Além de ser o ritmo mais popular, tem toda uma cultura de raiz. É de uma importância fora do comum. Há muito tempo eu não me sentia tão revigorado e tão emocionado Você tem descoberto novos artistas do sertanejo? Eu sempre descubro. Não só no sertanejo. Não divido a música por sertanejo ou não sertanejo, ou samba ou não samba. Eu estou descobrindo muitos novos artistas. Às vezes, a música me enche um pouco, porque tem uma mesmice. Aí, tenho ondas de novas paixões por muitos movimentos com os quais eu vou me deparando. E isso é o que me impulsiona. Me deparar com pessoas jovens que têm uma possibilidade incrível, um talento latente, vigoroso, de respeitabilidade às suas raízes, ao seu País, à sua cultura. Isso que me movimenta, independente do ritmo que seja.

Você ouve muitos artistas. Há um que fala mais alto no seu coração?

Sabe o que é? É difícil (escolher), porque música é conexão. E a conexão depende de uma série de coisas. Depende do momento, se você está alegre ou está triste. Agora, estou em um outro momento, outra conexão. Os ritmos, os valores. Às vezes, a melodia me pega muito mais do que a letra. Às vezes, a letra me pega muito mais do que a melodia. A voz, para mim, é o mais significativo. A voz e o timbre. Ou o instrumento. Ou o próprio instrumento vocal. Posso falar um trilhão e meio de artistas e eu vou estar sendo injusto.

O que cada um pode fazer pela música brasileira?

Cada um tem que fazer por aquilo que gosta, por aquilo que admira. E tem que ser de verdade. Se for pela música, melhor. Porque quanto mais pessoas estiverem umas ao lado da outra lutando por uma causa, melhor. E tomara que seja pela música. Mas, é importante a gente lutar e fazer por aquilo que combina com você. Se for a música, ótimo. Se for o esporte, ótimo. Se for a educação, ótimo. Tem um monte de coisas para escolher.

A Giovanna, sua filha, falou que você a chama de presidente do Prêmio da Música...

Ela é! O Brasil gosta muito de sigla, né? CEO, CIO, Lolou, Bolou. Mas, não. Eu gosto muito de usar o termo brasileiro. Então, ela é a presidente, sim, da nossa empresa, produtora de uma série de conteúdos.