Jovem de 13 anos encanta com sua voz angelical, no Britain’s Got Talent

A edição de domingo, 16, do Britain’s Got Talent, programa que estabelece competição de artistas, teve como destaque a apresentação de Malakai Bayoh, de apenas 13 anos. O garoto, que voz angelical, como muitos constataram, quando ele interpretou Pie Jesu, e de Andrew Lloyd Webber.





Malakai Bayoh durante sua apresentação no Britain's Got Talent Foto: Reproducao / YouTube





Quando soltou a voz, Bayoh deixou a todos encantados, inclusive Simon Cowell, que comanda a atração. Como em outros realities do tipo, os jurados avaliam os concorrentes e somente alguns alcançam o ideal para serem os escolhidos. Pois o garoto fez com que Cowell apertasse o botão dourado e, desse forma, fez com que o cantor passasse para as semifinais do programa.

Mas essa voz encantadora, de um jovem em formação, não é tão desconhecida do público. Em novembro do ano passado, Malakai Bayoh estreou na Royal Opera House, em Alcina, ópera de Haendel. Foi um momento único, quando o adolescente, que interpretando o papel de Oberto na ópera Alcina de Handel.





No entanto, foi na época do Natal que um vídeo seu tornou-se viral. Trata-se de uma apresentação dele cantando O Holy Night e Walking in the Ai ao lado cantor galês Aled Jones.

Malakai Bayoh estuda na Cardinal Vaughan Memorial School, que é conhecida pela tradição de belo, mas antes de ingressar na instituição, o menino era corista na Catedral de St George.









