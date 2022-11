Autoria de ‘Roda Viva’, de Chico Buarque, é questionada em decisão favorável a Eduardo Bolsonaro

Publicidade

Uma juíza indeferiu um pedido do cantor Chico Buarque, que processa o deputado federal Eduardo Bolsonaro por usar a música Roda Viva em uma postagem na internet.

Chico Buarque de Holanda

Leia também Confira 5 estreias para assistir no streaming neste fim de semana

Monica Ribeiro Teixeira, do 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa, afirmou em sua decisão que falta comprovação de que a música é mesmo de Chico Buarque, segundo a coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

No post publicado pelo filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo exibe imagens de bolsonaristas processados por atos antidemocráticos. A legenda que aparece com a música de fundo é “Brasil está sob censura”.

Roda Viva, lançada em 1968, é uma das canções mais regravadas de Chico Buarque. Seu advogado, João Tancredo, vai recorrer da decisão.