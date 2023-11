Juliette anuncia rompimento de contrato com empresa de Anitta

A cantora Juliette Freire anunciou nesta segunda-feira, 13, que vai romper a parceria que mantém com a Rodamoinho Records, empresa de Anitta. Em uma nota publicada nas redes sociais da artista e assinada pela empresa, o grupo informou que a decisão foi tomada “em comum acordo”.

Anitta e Juliette quando a ex-campeã do BBB morou por um tempo com a cantora. Foto: @anitta via Instagram

“Informamos que, após decisão tomada em comum acordo, a Rodamoinho não representará (a partir de 12/01/24) comercialmente e artisticamente a cantora Juliette”, diz um trecho do comunicado. “Agradecemos à artista, sócios e equipe toda a confiança, respeito e amizade conquistada ao longo desta parceria.”

Juliette e Anitta mantêm uma forte amizade e já chegaram a morar juntas. A parceria com a Rodamoinho foi anunciada logo após a cantora vencer o BBB 21. Ela lançou o seu primeiro EP, que levou o nome da artista, com o selo de Anitta e em parceria com a Virgin Records em 2021.

“Deixo de lado todas as minhas facetas para assumir o que mais quero. Ser Juliette, simples e puramente Juliette”, escreveu à época do anúncio do EP. ”Me entrego numa estrada que nunca pisei e os primeiros passos dessa caminhada são asas que ganhei junto com vocês. Convido-os a voar junto comigo.”

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais