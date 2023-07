Juliette lança álbum no ‘Fantástico’ e busca se consolidar como cantora: ‘Celebrar outros lados’

Juliette Freire Feitosa, ou só Juliette, lança em em menos de um mês o álbum Ciclone, o primeiro da carreira de cantora. Durante o Fantástico deste fim de semana ela deu entrevista a Poliana Abritta, contou detalhes e apresentou músicas do novo trabalho no palco do programa.

Após o turbilhão de ganhar o BBB 21, ela compartilha que ainda ‘continuo no furacão’, mas agora é ela quem manda. E que procurou nas raízes a vocação para encarar os novos tempos depois do reality.

“A criança Juliette se comunicava através da música, ela queria ser cantora. Eu quero ser a criança Juliette. Não tem nada mais ‘eu’ do que a música”, afirma.

Juliette no palco do Fantástico Foto: Reprodução de Vídeo/TV Globo

O álbum de estreia terá 10 faixas. O site Popline divulgou os nomes de nove das dez faixas e afirma que a última delas ainda está em produção.

No dominical, Juliette lembrou com emoção que já cantou com grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Elba Ramalho, Chico César e Caetano Veloso. E já teve parcerias também com Wesley Safadão e Ivete Sangalo, entre outros.

A cantora falou ainda da amizade com Anitta. “É minha irmã. Quando eu saio do reality eu não conhecia a Anitta de início. Fui morar na casa dela e conheci a família dela. Me apaixonei pela família, pela história, por tudo isso.”

E encerrou dizendo o que o disco significa para ela. “Quero celebrar os meus outros lados. Cada música vai trazer um pedacinho de mim”, diz.