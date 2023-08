Juliette lança single com participação de Marina Sena; assista ao videoclipe

As cantoras Juliette e Marina Sena estão juntas no single e no clipe da música Quase Não Namoro, música lançada nesta sexta-feira, 11. A faixa fará parte do álbum de estreia de Juliette, Ciclone, programado para ser lançado por completo ainda neste ano.

A música mistura gêneros como dancehall, funk carioca e brega, tudo com uma embalagem pop. A letra, assinada por Lary, Luciano Valle, Elias Mafra e Juan Marcus, fala sobre autoestima e a liberdade de escolher estar ou não em um relacionamento afetivo.

“Até faço um carinho gostosinho/Depois saio de fininho/Porque o meu amor sou eu”.

As cantoras Juliette e Marina Sena Foto: Juliana Rocha

O videoclipe, assinado por por Felipe Sassi, traz um grupo de artistas em um ateliê em que Juliette e Marina são modelos para diferentes expressões artísticas O clima entre as duas é de bastante sensualidade.

Com o single Quase Não Namoro, Juliette espera entrar em uma nova fase de carreira, que deve se iniciar quando ela lançar efetivamente seu primeiro álbum, Ciclone. Revelada no programa Big Brother Brasil, Juliette já havia se lançado como cantora anteriormente. Desde 2021, ela tem lançado singles e feito shows e parcerias musicais.