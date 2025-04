Katy Perry canta ‘What a Wonderful World’ em foguete no espaço; conheça música

Durou cerca de 11 minutos a primeira missão da Blue Origin, empresa de foguetes de Jeff Bezos, que levou Katy Perry ao espaço nesta segunda-feira, 14. Durante o voo, a cantora de hits como Firework e E.T. resolveu entoar outra canção: What a Wonderful World, clássico eternizado na voz de Louis Armstrong.

Katy Perry vai ao espaço em missão da Blue Origin; artista cantou clássico de Louis Armstrong durante voo Foto: @blueorigin via Instagram

PUBLICIDADE A apresentadora americana Gayle King, uma das seis tripulantes do voo, revelou a informação em entrevista à CBS News. Embora as outras colegas sugerissem que Perry cantasse um hit de seu próprio repertório, ela justificou a escolha. “Eu já cantei essa música no passado, mas nunca imaginei que um dia cantaria um trecho dela no espaço”, confessou. “Mas acho que não é sobre mim ou cantar minhas canções. É sobre uma energia coletiva ali. É sobre nós, é sobre abrir espaço para as mulheres do futuro, ocupar espaço e se sentir pertencente. Trata-se deste mundo maravilhoso que vemos lá fora e de apreciá-lo”, disse a artista.

Qual é a importância de ‘What a Wonderful World’?

Escrita por Bob Thiele e George David Weiss, What a Wonderful World foi eternizada na voz de Louis Armstrong, que a lançou ao mundo em uma gravação de 16 de agosto de 1967. No ano seguinte, a música já atingia o topo das paradas de sucesso no Reino Unido. No entanto, nos Estados Unidos, só viria a se tornar um sucesso alguns anos depois.

Com a morte de Armstrong em 1971, uma regravação de estúdio do ano anterior foi utilizada amplamente em comerciais de TV, e a música acabou se tornando inesquecível até aparecer na trilha sonora de Bom Dia, Vietnã, filme de guerra de Barry Levinson lançado em 1987.

No livro What A Wonderful World: A Lifetime Of Recordings, lançado em 1995 pela Oxford University Press, Thiele conta que ele e Weiss escreveram a música na intenção de que ela fosse um antídoto para os problemas que os Estados Unidos enfrentavam durante meados da década de 1960. Ele descreve o período como um “aprofundamento de traumas nacionais, com o assassinato de John F. Kennedy, a guerra do Vietnã, conflitos raciais e turbulências em todos os lugares”.

Atualmente, décadas após o seu lançamento, a canção continua a inspirar novas gerações com a sua mensagem que pede paz e harmonia. O próprio Armstrong definiu, conforme o trecho publicado no site do museu Louis Armstrong House: “Não é o mundo que é tão ruim, mas o que estamos fazendo com ele. E tudo o que estou dizendo é: veja, que mundo maravilhoso seria se ao menos lhe déssemos uma chance.”