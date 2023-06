Kendrick Lamar fará show no Brasil durante o GPWeek; saiba como comprar

O rapper Kendrick Lamar, um dos mais consagrados da nova geração, fará um show no Brasil. O artista estará presente no segundo dia do GPWeek, evento que antecede a etapa do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 e ocorre nos dias 4 e 5 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo.

Além dele, o músico Thundercat e o duo Sofi Tukker também subirão ao palco do festival no dia 5. No dia 4, atrações como Halsey, Machine Gun Kelly, Swedish House Mafia e JXDN já estavam confirmadas.

O rapper Kendrick Lamar é uma das atrações confirmadas do segundo dia do GPWeek, em São Paulo. Foto: Yuki IWAMURA / AFP

Esta é a segunda edição do GPWeek, mas é a primeira vez em que o evento passará a ter dois dias de duração. No ano passado, nomes como The Killers, Twenty One Pilots, Hot Chip, The Band Camino e Fresno participaram do festival. Segundo a organização, mais de 50 mil pessoas compareceram ao evento.

Os ingressos para o dia 4 de novembro já estão disponíveis no site da Eventim e na bilheteria do Allianz Parque. As entradas para o dia do show de Lamar começarão a ser vendidas a partir desta quarta-feira, 28, ao meio-dia, no site da Eventim, e às 13h, na bilheteria do Portão A do estádio.

Os preços vão de R$ 195 (meia-entrada, Cadeira Superior) a R$ 1.990 (inteira, Paddock). Cada ingresso dá direito a apenas um dia de evento.





Serviço - GPWeek em São Paulo

Data: 4 de novembro e 5 de novembro

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP, 05001-200

Valor de Ingressos (para um dia de evento):

Paddock: R$ 995,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.990,00 (inteira)

Pista VIP Box: R$ 495,00 (meia-entrada legal) | R$ 990,00 (inteira)

Pista: R$ 275,00 (meia-entrada legal) | R$ 550,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 280,00 (meia-entrada legal) | R$ 560,00 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 195,00 (meia-entrada legal) | R$ 390,00 (inteira)

Venda online: www.eventim.com.br/gpweek-2





Bilheteria oficial

Allianz Parque - Bilheteria A

Rua Palestra Itália, 200 - Água Branca -São Paulo - SP, 05005-030

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h - Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.





Classificação etária

Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais