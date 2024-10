Kiss doa itens para leilão beneficente em prol de vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul

A banda norte-americana Kiss resolveu ajudar as vítimas das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre deste ano. Os roqueiros do grupo, Paul Stanley (vocal/guitarra), Gene Simmons (vocal/baixo), Eric Singer (bateria) e Tommy Thayer (guitarra), resolveram doar alguns itens que serão leiloados durante um jantar beneficente na capital gaúcha. A banda passou pela cidade em 2022 com sua turnê de despedida Kiss: End Of The Road.

Gene Simmons, baixista do Kiss, durante apresentação no Festival Monsters of Rock. Foto: JF Diorio/Estadão

O leilão vai acontecer nesta quinta-feira, 10, na Associação Leopoldina Juvenil. Entre os itens que serão vendidos estão dois ingressos do show final do grupo, que vai acontecer no Madison Square Garden. As entradas são banhadas a ouro 24k, estampados frente e verso com número exclusivo gravado a laser e acompanhados de certificado do ingresso original, autografado pela banda. Além disso, quem estiver participándo do leilão poderão adquirir dois fotocards autografados à mão e duas bandeiras oficiais exclusivas.

Par de ingressos folheados a ouro doados pelo Kiss para leilão no Rio Grande do Sul. Foto: Opus Entretenimento/Divulgação

A realização do evento é do Instituto Sou de Fazer, fundado pelo ex-atleta e empresário Rafael Sobis, e reunirá importantes lideranças comunitárias, empresários e personalidades comprometidas com a causa. O apoio e organização do evento é da WAG - Rede do Bem, empresa gaúcha que conecta empresas e instituições com causas sociais Todo o valor arrecadado no leilão será destinado à reconstrução de lares e instituições educacionais, permitindo que as comunidades possam se reerguer de maneira digna e rápida.

Itens doados pelo Kiss para leilão. Foto: Opus Entretenimento/Divulgação

O jantar também contará com a presença de convidados especiais, apresentações musicais, open bar e open food. Além das peças do Kiss, o leilão terá também itens doados por artistas, empresas, times de futebol e itens de acervo de atletas.