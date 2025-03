Mayhem já está entre nós. O sétimo álbum de estúdio de Lady Gaga foi lançado nesta sexta-feira, 7, com 14 faixas e a promessa de ser um retorno da artista às raízes do pop que consagrou o início de sua carreira. Para comemorar o retorno, já que este é seu primeiro disco inédito em cinco anos, a mother monster escreveu uma carta em agradecimento à dedicação e ao carinho dos fãs.

'Mayhem' é primeiro álbum de inéditas de Lagy Gaga em cinco anos Foto: @ladygaga via Instagram

Presente no encarte do disco físico, a carta é endereçada aos little monsters, apelido já consagrado dos admiradores de Gaga. No texto, ela relata a importância de ver os fãs ao seu lado durante tantos anos, e deixa clara sua gratidão por ter tanto apoio ao longo de sua carreira.

Leia a tradução da carta de ‘Mayhem’ na íntegra:

PUBLICIDADE “Monsters: Há quase duas décadas, nos conhecemos e nos amamos. Vocês estiveram comigo e com a minha música por tantas reviravoltas. Seja escrevendo sobre o caos da doença, bruxas lançando feitiços em uma boate, acordando como um zumbi depois de ser mordida na pista de dança, a estranha maneira como a fama pode soar como ter um clone ou desaparecer no esquecimento do pop com a pessoa que você ama — vocês sempre me lembraram que eu posso ser exatamente quem eu quiser ser. Porque quando eu olhava para a multidão, vocês sempre eram exatamente quem queriam ser. De todas as formas como não sabíamos quem éramos lá naquela época, fomos nos descobrindo juntos. E eu acredito que ainda estou fazendo isso com vocês. Muito obrigada por estarem nesta jornada comigo, não importa o que aconteça. Sou verdadeiramente, excepcionalmente e indescritivelmente grata por isso.

Meu desejo é que, quando ouvirem essas músicas, vocês encontrem um lugar onde despejar todos os pensamentos negativos, e deixem a música levá-los para muito, muito longe de seu próprio caos, e para dentro do caos da música. Quero agradecer especialmente ao meu amor, Michael, por todo o lindo trabalho que você colocou neste álbum todos os dias por mais de um ano — e além. O seu estímulo e o seu amor foram constantes, mas você também foi um parceiro criativo completamente brilhante e talentoso. Sempre fui uma mulher do Renascimento, e muitas vezes me senti incompreendida a cada vez que alguém tentasse me categorizar. Acho que somos similares neste sentido. Você pode fazer o que quiser. Nunca vi alguém trabalhar tão duro quanto você. Acho que ninguém na minha vida entende Mayhem da forma que você entende. Eu amo Mayhem com você. Obrigada por fazer este álbum comigo. Obrigada a Andrew Watt e Cirkut pelo trabalho e talento incansáveis. Obrigada a Gesaffelstein e Bruno Mars por compartilharem sua arte e me apoiarem na minha. Obrigada a Paul LaMalfa, Tyler Harris, Serban Ghenea, Randy Merrill, Bobby Campbell, Lindsay Shane, Stacey Quinn, Sonya Guardo, Bryan Lourd, John Janick, Steve Berma e ao time da Interscope. Obrigada a Arthur Fogel e Live Nation. Obrigada a Todd Tourso e Mel Roy.

Bem, Monsters: aqui estamos nós mais uma vez. Cara a cara. Eu fiz este álbum para vocês."

Publicidade

‘Mayhem’ tem Bruno Mars, namorado de Gaga e hits

Além de três singles já divulgados anteriormente (Die With a Smile, com Bruno Mars, Abracadabra e Disease), Mayhem tem uma parceria inédita com o DJ francês Gesaffelstein, que também assina a produção do disco com Cirkut e Andrew Watt.

Já Michael Polansky, noivo de Gaga, é creditado como produtor executivo do lançamento. Segundo a artista, ele foi a pessoa que a incentivou a criar um álbum que a fizesse retornar às origens musicais. Por isso, parte da carta que acompanha Mayhem também é dedicada ao empresário.

Lady Gaga no Rio

O novo álbum também impulsiona a próxima turnê da cantora e, é claro, o show que ela fará na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. O evento terá início às 21h, tem previsão de 2h30 de duração, será gratuito e aberto ao público.

“É uma grande honra ser convidada para cantar no Rio — por toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido uma força vital para os little monsters", escreveu Gaga, em publicação no Instagram, ao confirmar a apresentação. “Estou morrendo [de vontade] de me apresentar para vocês há anos, e meu coração se partiu quando tive que cancelar anos atrás após ser hospitalizada.”