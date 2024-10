Lady Gaga marca retorno ao pop com ‘Disease’; ouça

Entretanto, a dona de sucessos como Guy e Poker Face retornou com as batidas plásticas e uma letra chamativa para Disease. Os Little Monsters, como são chamados os fãs da cantora, perceberam os spoilers da música ao longo da semana. O teaser do videoclipe veio na terça-feira, 22, e mostra Lady Gaga correndo de um carro. No final, a cantora se envolve em um acidente, e mostra, na faixa de pedestres, o título da música.

Nos comentários da publicação de Gaga, fãs expressaram animação com a volta da artista ao pop. “A música do ano veio”, disse um usuário.