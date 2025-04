Lady Gaga no Coachella: Saiba como foi o show, a setlist, e o que esperar em Copacabana

Lady Gaga fascinou os fãs como headliner do Coachella, em Los Angeles. O show, transmitido pelo YouTube na madrugada deste sábado, 12, foi a primeira apresentação da turnê The Mayhem Ball. Em menos de um mês, a cantora desembarca no Rio de Janeiro para um show grandioso na Praia de Copacabana, em 3 de maio.

Quem assistiu de casa também se empolgou, levando a hashtag #GAGACHELLA para os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) e outras redes sociais. A participação no festival americano adiantou o que se pode esperar da passagem de Gaga pelo Brasil com a era Mayhem, seu mais recente álbum de estúdio, trabalho que marca o retorno ao dark pop que a consagrou. A artista prometeu uma noite inesquecível e batizou o evento de Mayhem na Praia.

Lady Gaga durante a apresentação do hit 'Born This Way', no Coachella 2025. Foto: Reprodução/Coachella via YouTube

PUBLICIDADE Apesar de ter feito um show sob medida para o palco do Coachella (sua última passagem por lá foi em 2017) e da provável preparação de algo especial para o Rio, os principais números e a setlist devem se manter. Os Little Monsters brasileiros podem esperar, além dos vocais poderosos e da coreografia inventiva, uma atmosfera de “sonho gótico”, nas palavras da Rolling Stone, construída a partir de uma direção artística digna de cinema. A imprensa internacional aplaudiu o momento como “um um show que conseguiu – no mais puro estilo Gaga – ser igualmente bizarro e sentimental”, publicou a Variety. “Uma performance eletrizante e histórica”, avaliou o The Guardian.

Publicidade

Teatro, jogo de xadrez e esqueletos

O “Gagachella” teve duração de 110 minutos, quase duas horas (por aqui, espera-se uma apresentação ligeiramente maior, de 2h30). Em uma narrativa de cinco atos, a artista evocou a teatralidade que é sua marca registrada - o cenário foi justamente um teatro de ópera neoclássico.

Vestida de vermelho, a artista abriu o show com Bloody Mary. Faixas dos álbuns Artpop, Joanne e Chromatica ficaram de fora da setlist, que, em contrapartida, agregou as populares Shallow, do filme Nasce Uma Estrela (2018), e Die With A Smile, parceria com Bruno Mars.

Enquanto isso, músicas da nova era como Perfect Celebrity, Disease e Abracadabra foram acompanhadas de números artísticos catárticos. Gaga apostou em longas transições entre os atos para fazer trocas de figurino complexas, como ao transitar do visual Mayhem com peruca preta estilo chanel para a clássica loira cacheada.

A cantora brincou com referências a outras eras de sua carreira e, obviamente, não deixou de fora seus principais “hinos” pop, como Poker Face, Born This Way, Judas, Alejandro, Paparazzi e Bad Romance, que fechou a noite (veja a setlist completa abaixo). A grandiosidade do evento não impediu momentos mais sentimentais, em que Gaga interagiu com a plateia e declarou seu amor.

Publicidade

A artista fará uma segunda apresentação no Coachella na noite da próxima sexta-feira, 18 - madrugada de sábado, 19, no horário de Brasília. Depois, passa pelo México para dois shows, antes de cantar em Copacabana. A agenda continua com quatro datas em Singapura, ainda em maio, e, a partir de julho, Gaga faz 32 shows, nos Estados Unidos e na Europa.

O show desta madrugada no Coachella 2025 pode ser assistido no canal oficial do festival, que transmite as reprises após a última apresentação da noite em cada dia. Em 3 de maio, a partir das 21h, a TV Globo irá transmitir ao vivo de Copacabana, também no Multishow e no Globoplay.

Setlist de Lady Gaga no Coachella