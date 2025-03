Opinião | Lady Gaga volta (diferente) ao dark pop no álbum ‘Mayhem’

Depois vieram as explorações do gênero de Born This Way, Artpop, Joanne (chegando anos antes do country se tornar pop — Gaga sempre foi profética), e Chromatica, de 2020. Meia década depois, o mundo está pronto novamente para seus hinos? Ou Mayhem é uma tentativa de revitalizar um grande som pop deixado para trás na era do streaming? Um artista pode voltar para casa sem fazer uma paródia de si mesmo?

A resposta, claro, está nas mãos dos ouvintes. Alguns ouvirão Abracadabra como uma música dançante afirmativa da vida. Outros darão play em Killah e torcerão o nariz para o som auxiliado pelo DJ francês Gesaffelstein. Eles podem interpretar a chiclete Disease como uma música que lembra facilmente meados dos anos 2010 e seu auge - mas fazer isso seria privá-la dos prazeres do tamanho de um estádio. É uma ótima música, uma música familiar, um retorno à clássica Gaga. (E vale a pena dizer, há muito mais energia lá do que na balada premiada com o Grammy Die With a Smile, gravada com Bruno Mars.)