Lana Del Rey chega ao Brasil e fãs a recebem no aeroporto do Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, 25, a cantora Lana Del Rey desembarcou em solo brasileiro, especificamente no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro.

A cantora será a atração principal do MITA Festival, que acontecerá durante os dias 26, 27 e 28 de maio na cidade maravilhosa. Já nos dias 3 e 4 de junho é a vez da capital paulista ouvir as famosas músicas Summertime Sadness e Born To Die, já que Del Rey será headliner do mesmo evento, mas em São Paulo. Ainda há ingressos disponíveis no site da Eventim.

A americana, que ficou longe dos palcos brasileiros por cinco anos, foi recebida com muito carinho e amor pelos fãs brasileiros e ela até deu uma palinha da música Just For Life com os presentes. Claro, cercada por seguranças o tempo todo. A cantora ainda tirou selfies, deu autógrafos e socializou com os fãs.