E fiquei superapaixonada por aquela mulher. Eu olhava para ela com uma gratidão incrível. Ela me disse que era a minha mãe do Brasil e eu ficava muito emocionada, porque eu senti que ela era muito verdadeira. Naquele dia [da viagem], ela me convidou para ir à sua casa e eu conheci meu irmão, seu filho [Marcello Camargo]. Eu estou em contato com ele, claro. Ela sempre vive comigo. Ela me dá algum sinal. Ela me deu muitos presentes. Eu tenho um sapato dela - porque nós calçamos o mesmo número. Eu também tenho um vestido dela e um lenço. Tenho um lugar em casa onde conservo tudo. Ela vive sempre comigo. Nos meus pensamentos, sobretudo.

Você tem uma lista de conquistas. São 30 anos de carreira e, neste ano, foi eleita a mulher mais poderosa do ano pela ‘People’. Há um sonho que ainda não realizou?

É uma pergunta que eu me faço muitas vezes durante os meus dias quando estou sozinha. Eu realmente vivi muitas coisas na música e na minha vida privada. Então, tenho me perguntado o que eu posso sonhar agora. Durante a [pandemia da] covid-19, eu pensei que já havia conhecido tudo. Era um momento difícil. Quando eu comecei a escrever o disco Anime Parallele, e também quando foi possível voltar ao palco e cantar com o público, coisas mágicas aconteceram. De repente, eu me senti como uma garota - como nas primeiras vezes em que você vive uma experiência. Agora, eu fico muito mais tranquila. Sei que já vivi muitas coisas incríveis. Impossíveis também. Mas acredito que é muito importante para mim pensar que existe muito mais além do que eu já vivi.