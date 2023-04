Laura Pausini fará show em cidade natal com menos de 5 mil habitantes

A cantora italiana Laura Pausini, 48 anos, realizará um show especial dedicado somente aos moradores de sua cidade natal, Solarolo, na área de Ravena, no dia 18 de junho, em mais uma iniciativa para celebrar seus 30 anos de carreira.

A informação foi confirmada pelo prefeito do município italiano, Stefano Briccolani, em nota oficial divulgada na última sexta-feira, 14. “Será um momento extraordinário que a artista quis dedicar ao seu Solarolo no ano em que comemora seus extraordinários 30 anos de carreira”, afirmou.

Para o evento, que será totalmente gratuito, os moradores do território terão de se cadastrar e retirar uma credencial na prefeitura de Solarolo, que é a responsável pela organização da festa.

Além da apresentação exclusiva, a estrela italiana se reunirá com integrantes do seu fã-clube no dia 17 de junho. Ambos os eventos vão acontecer no estádio municipal C. Mudas. Todos os detalhes da apresentação serão divulgados em breve através dos canais de comunicação da cidade, que conta com uma população inferior a 5 mil habitantes em seus menos de 30 km² de área.

Brasil

Recentemente, Laura Pausini anunciou sua turnê mundial, que tem início programado para o dia 12 de dezembro, em Roma. Entre os países escolhidos, a cantora confirmou um show no Brasil no Espaço Unimed, em São Paulo, em 2 de março de 2024.

Para a apresentação paulista, os ingressos, que podem ser adquiridos no site Tickets For Fun, variam de R$ 200, preço da meia-entrada no setor mais em conta, a R$ 1.200. A expectativa é que Pausini apresente seus principais sucessos, como La Solitudine, Strani Amori, Con C’è, e Incancellabile.

A relação da cantora com o País é longa e vem desde a década de 1990, quando começou a emplacar músicas em trilhas sonoras de novelas e participar de programas como o Domingo Legal, de Gugu, ou o Domingão do Faustão.

Diversos cantores brasileiros também fizeram versões de sucesso de suas canções, como Renato Russo (Strani Amori) e Sandy & Junior (Não Ter e Inesquecível).

30 anos

Além de Brasil e Itália, a turnê de Laura Pausini passará também por Espanha, Portugal, Bélgica, França, Suíça, Alemanha, Argentina, Peru, Equador, Colômbia, México e Estados Unidos.

A ideia é celebrar suas três décadas de carreira. No último mês de março, a cantora se casou oficialmente com Paolo Carta, seu companheiro de longa data.

“Pensamos em nossa lua de mel e percebemos que a melhor maneira de comemorar e ser realmente feliz é voltar para o palco. A nova turnê mundial será nossa lua de mel”, afirmou.