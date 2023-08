Lauryn Hill anuncia turnê em comemoração aos 25 anos do disco ‘Miseducation of Lauryn Hill’

A cantora Lauryn Hill anunciou nesta quinta-feira, 24, uma turnê para celebrar os 25 anos de seu primeiro e único álbum de estúdio solo, o Miseducation of Lauryn Hill. Lançado em 1998, o disco ganhou dez indicações ao Grammy de 1999, tornando a cantora a primeira mulher a ser indicada tantas vezes em uma única noite. Lauryn levou cinco gramofones para casa na cerimônia.

Lauryn Hill se apresentará em celebração dos 25 anos de seu maior sucesso, o disco 'The Miseducation of Lauryn Hill', com o qual venceu 5 Grammys. Foto: Evan Agostini/AP

Sem passagem confirmada na América do Sul, a turnê prevê 17 shows em algumas das mais importantes arenas do mundo, como Barclays, do Brooklyn e o United Center, em Chicago, além de países como Austrália e Nova Zelândia. Algumas das apresentações contarão com a presença da antiga banda de Lauryn, The Fugees, que deve fazer a abertura em arenas dos Estados Unidos e Canadá.

Em um comunicado à imprensa, a cantora disse que o disco é como uma mensagem de amor. “The Miseducation of Lauryn Hill é e foi uma canção de amor para meus pais, minha família, meu povo, meus antepassados musicais e culturais, meus professores, meus amores, meu Criador”, começa. “Eu escrevi músicas de amor e canções de protesto — (ainda canções de amor) sobre os assuntos e interesses que me inspiraram e comoveram. Eu estava confiante de que o que me inspirou iria ressoar com um público que foi levado a acreditar que canções desse tipo só poderiam viver no passado”, continua a mensagem.

The Miseducation of Lauryn Hill incorpora elementos musicais do hip hop, soul, música gospel e reggae. O disco, posteriormente, ajudou a definir o estilo chamado de neo soul. O álbum estreou em primeiro lugar na Billboard 200 nos Estados Unidos e vendeu mais de 400 mil cópias em sua primeira semana. O sucesso do disco ajudou a cantora a emplacar alguns singles, como Doo Wop (That Thing) e Everything is Everything.

As vendas para os shows, que acontecem a partir de setembro, começam nesta sexta-feira, 25. Abaixo, você confere a lista completa de datas e lugares onde a cantora se apresentará.

