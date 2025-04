Leci Brandão recebe alta após passar mal no palco de festival

Segundo informações de sua assessoria, a sambista foi liberada do hospital por volta das 21h e passa o domingo, 13, em sua casa, no Rio de Janeiro, “em repouso e recuperação tranquila”.

Em comunicado divulgado ontem, a equipe da cantora esclareceu que, diante do episódio, a produção retirou a cantora do palco e encaminhou-a para uma ambulância com UTI em direção ao Hospital Samaritano Paulista, onde fez exames como tomografia, raio-x e de laboratório. “Todos com resultados positivos e tranquilizadores! A cantora passa bem, está lúcida”, constava na nota.