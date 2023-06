Leonardo homenageia Leandro nos 25 anos de sua morte; relembre sucessos da dupla

O cantor Leonardo fez uma homenagem a Leandro, seu irmão e companheiro na dupla sertaneja Leandro e Leonardo, que fez sucesso nos anos 1990. Na última sexta, 23 de junho, completaram 25 anos de sua morte. “Eterna saudade”, escreveu, ao lado de uma foto em que aparecem no mato segurando uma enxada cada um.

A morte de Leandro

Dores nas costas marcaram os primeiros sintomas do problema de saúde que causaria a morte de Leandro, o tumor de Askins, um tipo de tumor torácico, em 19 de abril de 1998. No mesmo mês, ele viajou aos Estados Unidos para realizar exames, e na sequência iniciou um tratamento com quimioterapia.

A doença foi avassaladora. Menos de dois meses após o diagnóstico, o cantor não resistiu. Em 15 de junho, passou por uma parada cardiorrespiratória em seu apartamento. Chegou a ser reanimado e levado à UTI do hospital São Luiz, em São Paulo, onde foi sedado após uma infecção generalizada. Já eram seus últimos momentos de vida.

Leandro morreu em 23 de junho de 1998, mesmo dia em que a seleção brasileira perdeu um jogo para a Noruega na Copa do Mundo realizada na França. Cerca de 300 mil pessoas acompanharam seu velório e o cortejo do caixão até o cemitério em que foi enterrado na cidade de Goiânia.

As músicas de Leandro e Leonardo

Mesmo tendo uma passagem breve pela música brasileira, Leandro marcou época. Entre os grandes sucessos da dupla, que durou de 1983 a 1998, estão clássicos do sertanejo como Entre Tapas e Beijos, Desculpe Mas Eu Vou Chorar, Pense em Mim, Não Aprendi Dizer Adeus, Eu Juro (versão de I Swear), Sonhador e Cumade e Cumpade (estas duas últimas em álbum lançado após a morte de Leandro).

Leandro e Leonardo são os nomes artísticos, respectivamente, de Luís José da Costa e Emival Eterno da Costa. Relembre algumas das músicas de sucesso da dupla abaixo.