‘Let It Be’ country? Paul McCartney, Ringo Starr e Dolly Parton gravam clássico dos Beatles; ouça

AFP - Os dois ex-integrantes vivos da banda britânica The Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr, interpretam sua célebre Let It Be no novo álbum da estrela americana do country Dolly Parton, anunciou a cantora, 77, nesta sexta-feira, 18.

Dolly lançará seu 49º álbum, Rockstar, em 17 de novembro, com nove títulos originais e 21 interpretações de antigos sucessos do rock e pop, entre eles Let It Be, segundo comunicado divulgado em seu site oficial. Ouça abaixo.

“O que pode ser melhor do que cantar Let It Be com Paul McCartney, que a escreveu? Não apenas isso, ele tocou piano! Bom, ficou ainda melhor quando Ringo Starr somou-se na bateria; Peter Frampton, na guitarra; e Mick Fleetwood tocando percussão”, antecipou Dolly em seu site, depois que a imprensa especializada divulgou a novidade, nesta sexta-feira.

“Sério, como ficar melhor do que isso? Obrigada, rapazes!”, comemorou a cantora, ao cumprimentar o britânico Mick Fleetwood, 76, baterista e um dos fundadores da banda de rock Fleetwood Mac, e o guitarrista anglo-americano Peter Frampton, 73.

Segundo a Billboard, reunir Paul McCartney, 81, e Ringo Starr, 83, para interpretar uma canção do grupo de Liverpool é uma façanha que apenas Dolly Parton poderia realizar, uma vez que os dois músicos britânicos dificilmente se encontram. Eles se reuniram em 2020, para interpretar uma canção de Starr, e em 2019, durante um show de McCartney.

Ringo Starr e Paul McCartney em 2016 Foto: Neil Hall/Reuters

Rockstar, que tem 30 músicas, marca a incursão pelo rock de Dolly Parton, que nasceu em uma família pobre do Tennessee e é considerada “um tesouro nacional” do country.

Com 3 mil músicas gravadas e 100 milhões de discos vendidos, a cantora entrou em novembro passado no Hall da Fama do Rock, panteão americano do rock e da música popular.

Dolly Parton também convidou para participar de seu novo álbum outros artistas famosos, como Elton John, Sting, John Fogerty, Pat Benatar, Steven Tyler, Simon LeBon e Lizzo. Em seu site, ela aparece interpretando sucessos do Queen, como We Will Rock You e We Are the Champions.