Lewis Hamilton aprende a tocar bossa nova; veja vídeo

O piloto esteve no Brasil no fim de outubro, no Autódromo de Interlagos Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Lewis Hamilton está aprendendo um novo gênero no violão: a bossa nova. Lay Soares, da banda Tuyo, deu uma aula para o piloto, considerado pelos fãs um “brasileiro honorário”, em um vídeo publicado na segunda-feira, 4.

PUBLICIDADE Em um pequeno trecho da música Garota de Ipanema, Lay explica os acordes para o piloto. Ele toca um pouco da faixa no violão. “Eu definitivamente preciso praticar”, brincou. A música tocada por Hamilton foi popularizada internacionalmente na versão de João Gilberto e Stan Getz.

Na legenda, se lê: “Quem imaginaria que o Lewis Hamilton tocando bossa nova estaria no nosso bingo de 2024?”.

Recentemente, durante sua visita ao Brasil, Hamilton revelou que está compondo músicas no ritmo brasileiro, e concedeu autógrafos para fãs presentes no Autódromo de Interlagos. Ele esteve no país por causa do Grande Prêmio de São Paulo de 2024.

Quem é Lay Soares, do Tuyo?

Lay é uma instrumentista e musicista brasileira, que faz parte do trio musical Tuyo.

Publicidade

Ele também é formado por Lia e Machado, que focam juntos em composições diversas. Um de seus álbuns mais conhecidos, Quem Eu Quero Ser, tem canções voltadas para o público infantil. O último lançamento do grupo foi o disco Paisagem.