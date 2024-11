Liam Payne: Amigo do cantor nega acusações de envolvimento na morte do cantor

Liam Payne em cena do clipe 'Strip That Down'. O cantor morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. Foto: Reprodução de Liam Payne em cena do clipe 'Liam Payne - Strip That Down ft. Quavo'| @Liam Payne Official via YouTube