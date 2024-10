Liam Payne: Charlie Puth canta música de One Direction para homenagear o cantor

Charlie Puth homenageou Liam Payne durante um evento realizado na sede da iHeart Radio. Além de cantar suas próprias músicas, ele performou Love You Goodbye, do One Direction, banda da qual Payne fez parte por seis anos.

O artista morreu na última quarta-feira, 16, aos 31 anos, após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina.

Cantor britânico Liam Payne morreu na Argentina depois de uma queda do terceiro andar do hotel. Foto: @liampayne via Instagram