Liam Payne: corpo do cantor será entregue à família após testes clínicos pendentes

Na sexta-feira, 18, Geoff Payne, pai do ex-One Direction, chegou à cidade argentina. Segundo a CNN, as autoridades permitiram que ele visitasse o corpo do filho no necrotério. Ele também foi ao hotel CasaSur, onde Liam esteve hospedado - e de onde caiu do terceiro andar - mas não foi liberado para visitar o quarto devido às investigações. Ele pôde ver um quarto parecido, em outro andar.

Geoff ainda protagonizou uma cena comovente ao visitar um altar improvisado, montado por fãs, em frente ao hotel. Em silêncio, admirou as fotografias, flores, cartas e velas. Ele agradeceu aos fãs presentes pelo apoio.