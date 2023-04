Linda McCartney fotografou a cena musical dos anos 60 e conquistou o coração de Paul McCartney

Linda McCartney, nascida Linda Louise Eastman, morreu há exatos 25 anos, em 17 de abril de 1998, de câncer de mama. O sobrenome veio de seu casamento com Paul McCartney, mas Linda foi mais que a mulher do ex-Beatle. Antes mesmo de conhecer o músico, ela tinha uma carreira estabelecida como fotógrafa.

Atuante na cena musical do final dos anos 1960, Linda conseguiu um feito para a época, quando se tornou a primeira mulher a ter seu trabalho na capa da Rolling Stone. Isso foi em 1968 e a imagem em questão era uma foto de Eric Clapton.





Linda e Paul McCartney, na sacada do hotel onde ficou hospedado, em visita ao Brasil Foto: Antonio Batalha/ Estadão - 21/4/1990





Sempre atuando em meio a esses nomes emergentes ou já consagrados, Linda incluiu em seu portfólio retratos de astros, estrelas e bandas como Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Janis Joplin, Simon & Garfunkel, The Who e The Doors.

Linda e Paul

O encontro que daria início a essa história de amor ocorreu em 1967, quando Paul foi a um clube em Londres para jantar com Brian Epstein. No mesmo local estava a então Linda Eastman, que já era uma profissional respeitada e popular no cenário do rock. Ela aproveitava o momento para fazer fotos para um livro.









A conexão foi imediata, resultando em encontros posteriores. O lance foi tão arrebatador que eles se casaram questão de um anos depois. Além de uma relação de amor e companheirismo, o casal foi além e se divertiu em parceria musical. Fizeram sucesso ao criarem a banda Wings, nos anos 1970, junto com Denny Laine.

Linda McCartney foi casada com Paul McCartney de 1969 a 1998 e com ele teve três filhos, Mary, Stella e James McCartney. Antes do ex-Beatle, Linda teve outra união, da qual nasceu sua filha mais velha, Heather McCartney, que foi adotada por Paul.

Amor aos animais

Tanto Lisa quanto Paul mantinham uma alimentação trivial, nada que os diferenciasse, mantinham à mesa o que sempre comeram à mesa em suas famílias. Mas, como contou o ex-Beatle certa vez, houve um episódio que fez com que o casal mudasse completamente a forma de se alimentar.

Em relato feito no prólogo do livro de receitas Linda McCartney’s Family Kitchen, que ele e as filhas lançaram em 2021, Paul conta que ele e Linda estavam almoçando em sua fazenda na Escócia, saboreando o prato servido. Naquele momento descontraído, olhavam pela janela e viam o campo, onde cordeirinhos brincavam e pulavam.









Foi aí que se deu o choque que os faria repensar a comida que queriam ingerir. Viam ao longe os animais no campo, mas no prato saboreavam exatamente a carne dos cordeiros escolhidos para virarem alimento. Esse foi o ponto crucial para que o vegetarianismo entrasse em suas vidas.

Família

Linda morreu em 1998, aos 56 anos, em decorrência de câncer de mama. Seu corpo foi cremado e as cinzas jogadas na Fazenda da família McCartney em Sussex na Inglaterra.

Mary McCartney, a primeira filha do casal, nasceu em 28 de agosto de 1969, em Londres, e tornou-se fotógrafa, documentarista, além de autora de livros de culinária.









Stella McCartney é uma famosa estilista, que preza pelos direitos dos animais, por isso mesmo não usa artefatos vindos de bichinhos. Ela foi condecorada com a Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II em 2012. Ela nasceu em 13 de setembro de 1971, em Londres.

James McCartney também nasceu em Londres, em 12 de setembro de 1977. Seguindo os passos do pais, também tornou-se músico, contribuindo com trabalhos do ex-Beatle.

Heather McCartney, a filha de Linda que Paul adotou, nasceu em 31 de dezembro de 1962, em Tucson, nos Estados Unidos. Ela é artista plástica.