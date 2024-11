Linkin Park: como assistir ao show da banda sem sair de casa

A partir das 20h30 do dia 15, o Multishow e o Globoplay transmitirão o show direto do Allianz Parque, com apresentação de Titi Muller. A apresentadora comandará entrevistas e vislumbres pelos bastidores do espetáculo.

Essa será a primeira passagem do Linkin Park no Brasil desde 2017. A banda também já anunciou que retornará ao país em 2025, se apresentando também no Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, além de mais um show em São Paulo.