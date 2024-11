Linkin Park volta ao Brasil com nova formação, disco inédito e primeira turnê em 7 anos

Depois de sete anos, Linkin Park volta ao Brasil em novembro para dois shows no Allianz Parque, em São Paulo Foto: Linkin Park/Divulgação

Depois de sete anos longe dos palcos, o Linkin Park está de volta. O retorno, anunciado em setembro deste ano, veio acompanhado do primeiro single da banda em quase uma década, The Emptiness Machine, e do anúncio de lançamento do disco From Zero, que será lançado em 15 de novembro, mesmo dia do primeiro show do grupo em São Paulo.

PUBLICIDADE Sem Chester Bennington, morto em 2017, e Rob Bourdon, que não retornou para o novo trabalho, Mike Shinoda, Joe Hahn, Dave Farrell e Brad Delson alistaram Emily Armstrong, vocalista do Dead Sara, e o baterista Colin Brittain para o aguardado retorno. A primeira apresentação da nova formação aconteceu ainda em setembro, em Los Angeles, com transmissão ao vivo no YouTube. No mesmo dia, foi anunciada uma turnê mundial com paradas na Inglaterra, Alemanha, Coreia do Sul, Colômbia e, é claro, no Brasil. (Delson participou da concepção e das gravações de From Zero, mas não saiu em turnê com a banda, dando lugar para o guitarrista Alex Feder). A banda também voltou a se apresentar na televisão norte-americana, mostrando as novas músicas durante o programa Tonight Show with Jimmy Fallon. Além de levar as composições para a TV, o Linkin Park também iniciou seu processo de divulgação do novo trabalho, com Shinoda dando entrevistas em rádios e gravando um podcast ao lado de Armstrong para contar alguns dos bastidores da gravação de From Zero.

Polêmicas

O retorno da banda, apesar de muito aguardado, não aconteceu sem polêmicas. A mãe de Bennington, Susan Eubanks, chegou a dizer que não foi avisada que o Linkin Park retomaria suas atividades, algo que supostamente lhe foi garantido pelos membros do grupo, e acusou Shinoda de tentar apagar a história de seu filho ao colocar outra vocalista para cantar suas músicas. Eubanks também afirma que Mike já havia dito ao seu filho que o substituiria por uma vocalista mulher caso ele algum dia deixasse a banda, algo que teria chateado o músico.

Já um dos filhos de Chester, Jaime Bennington, reclamou publicamente do envolvimento de Armstrong com a Igreja da Cientologia e sua participação no julgamento do ator e também membro do culto Danny Masterson, condenado a 30 anos de prisão por estupro e agressão sexual. A cantora, por sua vez, afirmou que retirou seu apoio a Masterson quando ouviu o depoimento de suas vítimas.

Armstrong, no entanto, em momento algum falou sobre sua relação com a Cientologia, um dos cultos mais fechados dos Estados Unidos, que conta com seguidores como Tom Cruise, John Travolta e Elisabeth Moss, além de políticos influentes. É muito comum, inclusive, que os envolvidos com a igreja não falem abertamente sobre suas experiências com a Cientologia.

Nenhuma das polêmicas afetou a busca do público por ingressos No Brasil, as entradas para as duas apresentações no Allianz Parque, em 15 e 16 de novembro, esgotaram em menos de uma hora, e muitos fãs que esperavam pelo retorno da banda ficaram de mãos abanando mesmo depois de horas de fila presencial e online.

Publicidade

Recomeço com ‘From Zero’

Desde o anúncio do lançamento de From Zero — referência ao nome original da banda, “Xero” —, o Linkin Park já soltou outros dois singles: Heavy is The Crown, que também se tornou a música-tema oficial da nova temporada do game League of Legends, e Over Each Other, lançada na segunda metade de outubro.

Primeiro disco de inéditas do Linkin Park em sete anos, From Zero surgiu após Shinoda e Hahn decidirem que era hora de voltar ao estúdio. Gravado em segredo, o álbum representa um momento de renascimento para a banda, ao mesmo tempo em que busca resgatar a sonoridade que os transformou em um dos principais expoentes do Nu Metal nos anos 2000.

O disco conta com 11 faixas, incluindo os três singles lançados até o momento, e já pode ser pré-salvo em plataformas de streaming. Somadas, as novas canções já ultrapassam os 200 milhões de streams no Spotify e devolveram o Linkin Park para o topo das paradas de rock.

Primeira turnê em sete anos

Depois da apresentação em 5 de setembro em Los Angeles — o primeiro show da banda desde o show tributo a Bennington, em outubro de 2017 —, o Linkin Park ainda se apresentou em Inglewood (cidade da Califórnia), Nova York, Hamburgo (Alemanha) e Incheon (Coreia do Sul).

A segunda parte da turnê, iniciada em novembro, levou a banda a passar por Paris (França), e pela cidade norte-americana de Arlington. Na América do Sul, o Linkin Park se apresentou em Bogotá (Colômbia), no dia 11, antes de desembarcar no Brasil para os dois últimos shows de 2024.

A turnê de From Zero será retomada em abril de 2025, com show em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Serviço — Linkin Park: From Zero World Tour — São Paulo

Local: Allianz Parque, R. Palestra Itália, 200, São Paulo - SP

Allianz Parque, R. Palestra Itália, 200, São Paulo - SP Horário de abertura dos portões: 15h

15h Horário de início do show: 20h30

20h30 Os ingressos para as duas datas estão esgotados