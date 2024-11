Linkin Park volta ao Brasil depois de 7 anos para dois shows em São Paulo; confira provável setlist

Linkin Park se apresenta no Allianz Parque em 15 e 16 de novembro Foto: Linkin Park/Divulgação

Mais de sete anos depois de sua última visita ao Brasil, o Linkin Park volta ao País com sua nova formação para dois shows no Allianz Parque, em São Paulo. A banda, que agora conta com a cantora Emily Armstrong no lugar de Chester Bennington, morto em 2017, fará duas apresentações com ingressos esgotados nos dias 15 e 16 de novembro.

PUBLICIDADE As datas coincidem com o lançamento de From Zero, primeiro disco da banda sem Bennington e primeiro lançamento desde One More Light, de 2017. O novo disco conta com os elogiados singles The Emptiness Machine e Heavy Is The Crown, além de nove outras faixas inéditas com vocais de Armstrong e Colin Brittain, que substitui Rob Bourdon na bateria. Muito aguardado, o retorno da banda ao Brasil esgotou ingressos para a primeira data em menos de uma hora, o que levou a banda a adicionar mais um show em sua passagem pelo País. Mais uma vez, os ingressos esgotaram rápido com muitos fãs ficando sem entrada para conferir o retorno da banda.

A provável setlist para o Brasil

Tomando por base os shows feitos pelo Linkin Park na primeira parte da nova turnê, as apresentações no Brasil devem contar com sucessos de quase todos os discos da banda. A exceção é One More Light, último disco com Bennington e que, em sua maioria, tinha músicas extremamente pessoais para o vocalista. Por outro lado, hits marcantes do grupo, como Numb, Faint, In The End, The Catalyst, Bleed It Out e New Divide têm lugar garantido na setlist do grupo.

Confira abaixo o provável setlist do Linkin Park no Brasil:

Somewhere I Belong

Crawling

Lying From You

Points of Authority

New Divide

The Emptiness Machine

The Catalyst

Burn It Down

Waiting For The End

Castle of Glass

When They Come For Me”/”Remember the Name

A Place For My Head

Given Up

One Step Closer

Lost

Breaking The Habit

What I’ve Done

Leave Out All The Rest

My December

Friendly Fire

Numb

Faint

Heavy Is The Crown

Bleed It Out

Além de sucessos antigos, novas canções de From Zero devem fazer sua estreia ao vivo diante do público brasileiro, uma vez que o disco será lançado no mesmo dia que o primeiro dia de shows da banda no País.

Serviço — Linkin Park: From Zero World Tour — São Paulo

Local: Allianz Parque, R. Palestra Itália, 200, São Paulo - SP

Allianz Parque, R. Palestra Itália, 200, São Paulo - SP Horário de abertura dos portões: 15h

15h Horário de início do show: 20h30

20h30 Os ingressos para as duas datas estão esgotados